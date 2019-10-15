Испытание холодом: снег обрушится на Барнаул дважды за неделю

Жителям Алтайского края стоит ждать серьезного похолодания. По предварительному прогнозу синоптиков, регион на этой неделе переживет две волны холода, которые будут сопровождаться мокрым снегом и установлением временного снежного покрова.

Начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых рассказала altapress.ru, что неблагоприятные погодные условия на территории края ожидаются уже сегодня, 15 октября. В регионе усилится ветер, вероятны порывы до 21 метра в секунду.

Днем 16 октября и сутки 17 октября на территории Алтайского края, вероятно, объявят штормовое предупреждение. Связано это будет с прохождением атмосферных фронтов пришедшего в регион циклона.

Когда в Алтайском крае пойдет снег

Любопытно, что 15 и 16 октября на территории Алтайского края будет еще достаточно тепло. Во вторник в регионе воздух местами прогреется до +20 градусов, в среду — до +15 градусов.

Серьезное похолодание ожидается во второй половине дня 17 октября. Именно в это время дожди в регионе могут смениться мокрым снегом.

В Барнауле мокрый снег ожидается под вечер 17 октября.

В ночь на 18 октября в краевой столице может установиться временный снежный покров, который, впрочем, быстро сойдет.

Первый снег. Анна Зайкова.

Вторая волна холода

Еще один заток холода в регион ожидается на выходных — на рубеже 19 и 20 октября.

В регионе, в том числе и на территории Барнаула, вновь ожидается мокрый снег с повторным установлением временного снежного покрова.

Что касается температурного фона, то в эти дни, согласно предварительному прогнозу, даже дневные температуры в крае могут опуститься близко к нулевым значениям.

На дорогах прогнозируется гололедица.