Испытано на себе. Как мы провели тест-драйв загородного дома рядом с Барнаулом

О собственном доме мечтают многие городские жители. Кто-то откладывает переезд из-за финансовых трудностей, кто-то боится отказаться от привычного комфорта квартиры. Корреспондент altapress.ru Ирина Баенкова вместе с супругом Антоном протестировали дом в новом коттеджном поселке Лосихин Остров недалеко от Барнаула и убедились, что современный пригородный поселок сильно отличается от стереотипных представлений о загородном жилье.

Почему мы согласились на тест-драйв

Идея переехать в собственный дом появилась у нас с Антоном где-то год назад. Причина простая — захотелось быть ближе к природе. Ритм городской жизни не дает возможности проводить время на свежем воздухе. Летом это ощущается особенно остро. Вечером хочется выйти на уютную террасу, выпить чаю, поговорить, почитать. Вдохнуть запах травы и цветов.

Антон периодически просматривает объявления на сайтах и присылает мне варианты коттеджей и таунхаусов. Мы их обсуждаем и думаем, как, где и в какие сроки можно было бы реализовать задумку и стоит ли вообще это делать.

Потому предложение поучаствовать в тест-драйве коттеджа в Лосихином Острове показалось нам интересным. Кстати, сделать это может любой желающий: застройщик впервые в Барнауле запустил такую необычную акцию. Перед покупкой дома можно его «примерить на себя».

Что известно о поселке Лосихин Остров

Поселок «Лосихин остров» находится в 12 км от Барнаула, рядом с селом Санниково (Первомайский район). С одной стороны он ограничен рекой Лосихой — отсюда и название, с другой — лесом и озером.

Этот поселок новый, его только начали строить, завершение проекта планируется через пять лет. На данный момент полностью закончен и готов для жизни один дом, еще несколько построены частично.

Тест-драйв загородного дома рядом с Барнаулом Фото: Дмитрий Лямзин

Коттеджи Лосихина Острова возводятся по скандинавской технологии — это дерево, утеплитель и свайно-ростверковый фундамент. В Канаде и Скандинавии строят в основном по такой технологии, что позволяет возводить дома в короткие сроки и сильно уменьшить стоимость квадратного метра при сохранении функциональности жилья.

Стильный внешний вид, коммунальная инфраструктура как в городе, экосистема объектов для отдыха (пляж, фитнес-центр, парковая зона), развитие социальных объектов (собственный детский сад, детская площадка) — все это входит в концепцию поселка.

По словам девелопера, Лосихин Остров задуман как место жизни для горожанина, который ценит природу и экологию, но не готов отказываться от удобств цивилизации.

Как проходил тест-драйв

Мы заселились в коттедж поздно вечером в пятницу. Из района Булыгино доехали до места за 15 минут — конечно же, это быстро. По времени складывалось ощущение, что из города даже не выезжали.

Однако, когда осмотрелись вокруг, стало понятно, что Барнаул остался далеко позади. Рядом только пелена снега, голые деревья, а вдалеке уютно горит огонек единственного готового дома, в котором мы будем жить следующие два дня.

Тест-драйв загородного дома рядом с Барнаулом Фото: Дмитрий Лямзин

Первое, на что сразу обратили внимание, когда вошли внутрь после мороза — в прихожей очень-очень-очень тепло. Даже жарко. Это приятно удивило, потому что в сибирскую зиму лучше, когда дома чуть жарковато, чем холодно. В самом доме оказалась комфортная температура. Дом отапливается газовым котлом, и можно выставить нужную температуру пола или сразу целого этажа.

Второе, на что было невозможно не обратить внимание, — размеры комнат и окон. Они больше, чем в нашей квартире, а потолки в них выше — за счет этого создается приятное ощущение свободного пространства.

Тест-драйв загородного дома рядом с Барнаулом Фото: Дмитрий Лямзин

На кухне — окна еще больше, и уже совсем скоро они будут выходить не на снежное поле, а на деревянную террасу. Я представила, как круто там можно проводить время.

На втором этаже дома три комнаты — две спальни (для родителей и детская) и кабинет. Этого вполне хватит для небольшой семьи.

Третье — горячая вода. Она здесь есть, хотя вокруг еще нет ничего! Можно было спокойно сходить в душ и лечь спать.

Кстати в доме два санузла. На первом этаже установлена душевая кабина, а на втором — ванная внушительных размеров. И там есть окна — можно лежать в теплой воде с пеной и смотреть на ночное небо.

Тест-драйв загородного дома рядом с Барнаулом Фото: Дмитрий Лямзин

Следующие дни казалось, что мы выехали на комфортную базу отдыха в предгорьях Алтая. Время проводили примерно так же, как там. Хорошо выспались, поздно позавтракали, а к обеду приготовили мясо и грибы на мангале.

Невольно стали приходить мысли: вот здесь поставим баню, здесь — беседку и шезлонги, а вот здесь будет газон.

В самом доме, и без того не маленьком (125 кв. м), можно найти дополнительное место в мансардном помещении, где тоже высокие потолки, и обустроить мастерскую или гардеробную.

В доме было непривычно тихо — голова отдыхала от обилия информации, а уши — от фоновых звуков. Всего этого в городе уже не замечаешь: визуальный и звуковой шум становится частью повседневной жизни. Зато, когда он исчезает, осознаешь, как сильно мозг «грузится» лишним и устает.

Тест-драйв загородного дома рядом с Барнаулом Фото: Дмитрий Лямзин

Отличие от выходных в Горном Алтае было только одно — развлечения остались городскими. Вечером мы съездили в торговый центр «Галактика» за покупками и там же сходили в кино. Дорога заняла 15 минут.

Когда мы въехали в город, в машину сразу проник неприятный запах гари — смог. Так мы прочувствовали еще одно достоинство жизни за городом.

В один из вечеров мы отправили совместные фото из коттеджа родителям. Решили их разыграть — сказали, что купили дом. Они поверили (знают, что от нас можно ожидать чего угодно), удивились и начали выспрашивать подробности.

Юрий Варламов,

представитель поселка Лосихин Остров:

В Сибири часто недооценивают скандинавскую технологию строительства, так как она здесь еще мало распространена. Однако на ее родине в Норвегии, Швеции (вспомните, что это северные страны с холодными зимами), где строят такие дома, дают на них гарантию более 100 лет. Вся древесина, используемая в строительстве поселка Лосихин Остров проходит камерную сушку и обрабатывается от гниения, насекомых и возгорания. Что же касается, к примеру, кирпича, посмотрите на дома, построенные 15−20 лет назад. Хотели бы вы в таком жить? Предпочтения меняются. Никто сейчас не ищет каменный замок, это дорого и неэнергоэффективно. Дома в Лосихином Острове — хорошая альтернатива городской квартире. За те же деньги — от 2 млн рублей — вы получаете загородный дом. При желании — с полностью готовым ремонтом и мебелью. Заезжай и живи.

Юрий Варламов,

представитель поселка Лосихин Остров:

Мы, как девелоперы, буквально помешаны на экологии — в хорошем смысле. Мы строим дома только из качественных и безопасных материалов топового уровня, которые не выделяют смолы — формальдегиды и фенолы. В данный момент вся европейская часть России активно застраивается с использованием такой скандинавской технологии. Только утепление у них 150 мм, в то время как мы строим с утеплением 200 мм.

В целом тест-драйв дома стал для нас необычным опытом. Мы поняли, что рядом с Барнаулом вполне можно найти вариант комфортного загородного жилья. И, может быть, со временем мы все-таки переедем.