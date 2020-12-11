Исполни новогоднюю мечту для 100 детей вместе с фондом «Облака»

Жизнь Евгении бесконечная гонка за счастьем для своей семьи. Только каждый раз она ее проигрывает, натыкаясь на новые и новые трудности. Сначала болезнь сына, а после и мужа не дают ей вздохнуть полной грудью и сказать: «Жаль отпускать прошедший год, ведь он был самым счастливым для всей нашей семьи». Евгения мама четверых деток, но мы всегда смотрим на историю семью взрослыми глазами, но как мир полный неблагополучия видят дети?

Гале десять лет, и она третий ребенок в семье. Несмотря на свой юный возраст, она уже многое понимает. Она знает, что такое возвращаться со школы голодной, потому что родителям не хватает на оплату школьного питания.

Новогодняя елка в школе для нее целое испытание, потому что все приходят в новых платьях, но не она. Скорее всего, она придет на школьный праздник в платье старшей сестры или в костюме из социального магазина. Мы, взрослые, не видим ничего страшного в этом. Но для подростка, которого в классе оценивают по внешнему виду, это повод поставить клеймо — бедный.

Еще пару лет назад ей было просто обидно, что в классе все получают на новый год те подарки, которые загадали, а она лишь немного конфет. Сейчас она повзрослела и узнала, что подарки готовят сами родители, и в ее семье не хватает средств, чтобы исполнить ее детскую мечту.

Галя ребенок и ничего изменить в своей жизни сейчас не может. Ей остается только научиться справляться с травлей в школе из-за бедности семьи или терпеть до вечера чувство голода на уроках.

И она научилась.

Галя начала рисовать. Сначала это было просто увлечение, за которым она коротала вечера. Но сейчас для нее это способ создать новый мир. Начиная рисовать, она погружается в мир фантазий и мечты. Сегодня она может стать принцессой в легком воздушном платье, словно облако. А завтра она рисует загадочный лес из сказок Братьев Гримм.

Новогоднее письмо , Галя 10 лет. Мольберт Фонд «Облака»

Новый рисунок для нее способ изменить мир, сделать его счастливым, как в сказке. Сказочные персонажи, которые выходят из-под ее цветного карандаша, стали для нее уверенностью в счастливом финале. Только так у нее появляются силы ждать жизни без слез.

На Новый год Галя попросила для себя мольберт. Но родители не смогут купить ей такой подарок.

Фонд «Облака» объявил традиционную акцию «Письма Деду Морозу». Дети из малоимущих семей рисуют для нас свои желания, а большая команда наших читателей исполняет детские мечты.

Галя лишь один ребенок из 100 детей, которым мы хотим помочь. Каждый день нам пишут новые письма, и мы постепенно их загружаем в альбом.

До конца акции осталось 10 дней и 50 подарков. Бывали случаи, когда не все подарки бронировали и дети оставались без новогоднего чуда. Поэтому мы решили объявить сбор на покупку оставшихся подарков.

Сумма сбора на 50 подарков составляет 50 тысяч рублей.

Фонд «Облака»

Исполни мечту ребенка, сделай новогоднее пожертвование удобным для вас способом:

1. На сайте фонда по ссылке fondoblaka.com.

2. СМС на номер 3434 с текстом «Облака 79» ( вместо цифры ставите Вашу сумму);

вместо цифры ставите Вашу сумму); 3. Сбербанк-онлайн: через вкладку «Платежи» на счет фонда. Введите , пожалуйста , в поисковой строке имя «фонд ОБЛАКА», затем укажите сумму пожертвования.

Средства спишутся с Вашей карты сразу на счет фонда.

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