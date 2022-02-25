Исследование МегаФона: куда уезжают жители Алтайского края от городской суеты

Число абонентов, которых привлекает жизнь в пригороде, за год увеличилось в среднем на 26%. Такие данные получили в МегаФоне после изучения мобильного трафика в небольших поселениях Алтайского края. Среди преимуществ переезда связисты выделяют возможность пользоваться всеми онлайн-сервисами как в мегаполисе.

Чаще всего жители региона выбирают Калманский, Косихинский и Первомайский районы, а также Ребрихинский, Топчихинский и Троицкий районы. Аналитики зафиксировали здесь новых абонентов из близлежащих городов, а также других регионов — Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей и даже Москвы.

Любители свежего воздуха и природы живут за городом круглый год и не спешат возвращаться в мегаполис даже поле окончания дачного сезона. В популярных у жителей Алтайского края поселках летом и зимой разница мобильного трафика не превышает и 12%. Активность сельских пользователей в сети не уступает показателям Барнаула и Бийска. По данным МегаФона, среднестатистический сельчанин скачивает на 12% больше трафика, чем столичные абоненты. Смартфоны также мало отличаются от городских — среди популярных Huawei Honor 10 Lite, iPhone 5S и Huawei Honor 7A.

За последний год МегаФон модернизировал и построил базовые станции в 59 населенных пунктах края. При этом в половине из них оператор впервые запустил LTE. Благодаря развитию сети более 45 тысяч сельчан теперь могут пользоваться популярными цифровыми сервисами на скорости 4G: удаленно учиться и работать, приобретать товары онлайн, общаться по видеосвязи, смотреть фильмы.

Среди них, например, жители отделенных сел Третьяково в Третьяковском районе, Волчиха в Волчихинском районе, Мельниково в Новичихинском районе, Харлово и Усть-Козлуха в Краснощековском районе, Сараса в Алтайском районе и Верх-Бехтемир в Бийском районе.

Активнее всего строительство шло в Алтайском, Бийском, Калманском и Первомайском районах. Также оператор значительно увеличил емкость сети в Барнауле.

В целом общий объем трафика в Алтайском крае вырос на четверть, а средняя скорость 4G достигла 38,73 Мбит/с — по данным исследования международной компании Ookla это лучший результат в регионе.