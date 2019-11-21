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Жизнь

Исследование показало, каких животных россияне заводят дома чаще всего

Россияне чаще заводят беспородных кошек и собак (30%), чем породистых (21%), сообщают РИА Новости со ссылкой на исследования аналитического центра НАФИ.

Печаль. Кот.
Печаль. Кот.
СС0

Согласно исследованию, домашние животные есть у 44% россиян. У 22% это беспородная кошка, у 11% - породистая, у 10% дома живет породистая собака, а у 8% - беспородная. Также по 2% респондентов держат птиц, аквариумных рыбок и мелких животных (кроликов, хорьков, хомячков, морских свинок, черепашек и так далее).

Россияне, которые не заводят дома животных, чаще всего объясняют это нехваткой свободного времени (28% или проблемами со здоровьем (15%). Еще 11% —отсутствием места в доме. Столько же респондентов не желают терпеть грязь, шерсть и запах. Другие 11% опрошенных попросту не любят животных, 9% переживают, что питомца не с кем будет оставить и 6% опрошенным не позволяют финансы.

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