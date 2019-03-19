Исследование: россияне остаются трудоспособными меньше, чем жители зарубежья

Россияне имеют наименьший период экономической активности среди граждан развитых стран, пишет « Коммерсантъ ». Как подсчитали исследователи из Высшей школы экономики, в среднем российские мужчины находятся на рынке труда 33,8 года, а женщины — 32,1 года.

Первый для современной России (последняя подобная публикация выходила в 1983 году) расчет этого показателя, важного в том числе для расчета пенсионного возраста, оказался хуже имевшихся косвенных данных Минтруда и исследователей.

Мужчины в других исследованных странах работают дольше, чем россияне, пишет bfm.ru. С точки зрения абсолютного значения лидером является Япония, где трудовая жизнь мужчин достигает 45,2 года. В России мужчины проведут две трети — 65,4% — общей продолжительности жизни на рынке труда, а рекордсмены по этому показателю японцы, — 68,4%.

Ожидаемая продолжительность экономической активности оценивалась на базе данных 1992−2015 годов отдельно для мужчин и женщин в двух вариантах: для лиц, достигших трудоспособного возраста (15 лет и старше), и для пожилых людей (50 лет и старше).