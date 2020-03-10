Исследование: желание российских женщин заниматься бизнесом растет

Желание российских женщины заниматься бизнесом за последние три года существенно выросло. Об этом свидетельствуют итоги Индекса женского предпринимательства — исследования аналитического центра НАФИ, проводившегося несколько лет по инициативе банка «Открытие» и обнародованные накануне Международного женского дня 8 марта.

Индекс отражает деловую активность женщин по трем параметрам. Первый — «Культура предпринимательства»: этот параметр показывает отношение общества к женщинам-предпринимателям. Второй — «Предпринимательская экосистема» — оценка условий ведения бизнеса: доступности финансирования, наличия необходимой инфраструктуры, возможностей для бизнес-образования. Третий параметр — «Личные качества» — учитывает такие факторы, как профессиональные навыки, семейная жизнь, хобби.

Индекс женского предпринимательства вырос преимущественно за счет параметра «Личные качества», который за последние три года поднялся почти на 12 процентных пунктов. Также женщины-предприниматели отмечают улучшение профессиональных навыков (64%), почти столько же (67%) ожидают их улучшения в перспективе.

По оценкам опрошенных, предпринимательская экосистема в России за последние три года существенно улучшилась. При этом одной из главных проблем женского бизнеса остается доступ к финансированию и получение кредитов — 50% женщин-предпринимателей отметили, что столкнулись с трудностями при получении дополнительных финансовых ресурсов в 2019 году.

Культура предпринимательства, по оценкам респондентов, повысилась за три года на 8 процентных пунктов.

«Индекс WBI за годы нашего исследования вырос на 13,4 процентного пункта, что говорит о системной работе в России по развитию женского предпринимательства. Результаты исследования имеют практическую ценность как для самих предпринимателей, так и для институтов поддержки МСП, способствуя созданию таргетированных программ для женщин-предпринимателей. Комитет по развитию женского предпринимательства „ОПОРЫ РОССИИ“, который я возглавляю, опираясь на данные этого и других исследований, создает и развивает образовательные и финансовые программы, проводя по всей стране более 300 мероприятий в год», — прокомментировала заместитель президента — председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова, член президиума правления «ОПОРЫ РОССИИ», председатель Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по развитию женского предпринимательства.

В рамках исследования ежегодно проводится всероссийский опрос, на основании которого составляется Индекс женского предпринимательства. Было опрошено 600 женщин в возрасте от 18 до 60 лет, не ведущих предпринимательскую деятельность, и 400 женщин-руководителей (владельцев) предприятий сегмента МСБ по всей России. Каждому опрошенному респонденту присваивается среднее значение на основе выделенных индикаторов, которое в дальнейшем нормируется в пределах о 0 до 100. Значение индекса выше 50 указывает на преобладание позитивных оценок, ниже 50 — на преобладание негативных.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.