Исследователь назвал самое опасное место в квартире

Самое опасное место в квартире с точки зрения опасных микроорганизмов — это кухонная раковина, заявил американский микробиолог, профессор Чарльз Герб.

Ученый известен тем, что определяет содержание микробов почти на всех поверхностях, к которым может прикоснуться человек.

«В вашей кухонной раковине больше фекальных бактерий, чем в туалете после того, как вы его смоете. Вот почему ваша собака пьет из туалета. Она умнее, чем вы думаете», — сказал специалист, его слова приводит CNN.

Часто люди размораживают в раковинах сырое мясо или моют птицу перед приготовлением, в результате чего опасные бактерии распространяются по всей кухне, объяснил ученый.

Кроме того, некоторые продукты могут переносить кишечную палочку и сальмонеллу, добавляет микробиолог.

Чтобы защититься от опасных микроорганизмов, ученый рекомендует чистить раковину со специальными моющими средствам, пишут « ».

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, 20% всех болезней пищевого происхождения начинаются с употребления еды в домашних условиях.

Ранее ученые предупредили об опасности кухонных полотенец, пишет mail.ru. Оказалось, что их многократное использование способствуют росту патогенных микроорганизмов, что может привести к пищевому отравлению.