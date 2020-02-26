Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 февраля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Исследователи 80 лет проводили глобальный эксперимент и раскрыли секрет счастья

Найден секрет счастья — с таким резонансным заявлением выступили ученые из Гарварда, пишет Freundin.

Смайлик. Счастье.
Смайлик. Счастье.
СС0

Эксперты подвели итоги глобального исследования, которое началось еще в 1938 году — ученые более 80 лет следили за жизнью 724 мужчин.

С самого детства и до преклонного возраста добровольцам задавали вопросы о здоровье, отношении к жизни, работе и семье.

В эксперименте принимали участие и родные испытуемых. Они дополняли рассказы последних, в том числе делились информацией об образе жизни добровольцев.

Итоги масштабного исследования показали, что ощущение счастья дарят хорошие отношения. При этом важно не количество социальных связей, а их качество, пишет «Росбалт».

Так, если человека окружают люди, на которых он может положиться, его нервная система и мозг расслабляются, а эмоциональная боль уменьшается, пояснили исследователи.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость