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Жизнь

Исследователи выяснили, как фастфуд влияет на выпадение волос

Главными причинами выпадения волос, по мнению трихолов, считается стресс, недостаток сна и употребление фастфуда, пишут «Известия».

Гамбургер. Фастфуд.
Гамбургер. Фастфуд.
CC0.

Один из важнейших факторов — это стресс. При этом специалисты отметили, что это временное явление — как только стресс будет побежден, волосы отрастут.

Ученые отмечают, что употребление фастфуда, может привести к дефициту полезных веществ, а отсюда и выпаданию волос.

Также среди причин оказалась любовь к прическам, фену, плойкам и другим способам горячей укладки. Волосяные фолликулы сильно страдают от воздействия высоких температур, а также едких химических элементов, применяемых в некоторых лаках и красках, пишет bfm.ru.

Кроме того, среди причин выпадения волос оказалось ограничение сна. Организму крайне важно получать не менее 7 часов сна ежедневно, для того чтобы успевать восстанавливаться и сохранять гормональный баланс.

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