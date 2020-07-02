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Исследователи обнаружили порядка 200 мутантов коронавируса

Исследователи обнаружили около 200 мутаций коронавируса нового типа, рассказала ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Людмила Алимбарова.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Новый коронавирус меняется быстрее, чем другие РНК-содержащие вирусы или вирус гриппа, для которого характерна частота мутаций 1 раз в 10 дней, говорится на официальном сайте Минздрава РФ.

Это подтверждает, что COVID-19 продолжает адаптацию в человеческом организме.

«Эти мутации сравнивались с вирусами SARS-CoV-1 (вызывавшим атипичную пневмонию) и MERS-CoV (вызывавшим ближневосточный респираторный синдром), которые являются предшественниками COVID-19. Выяснилось, что в то время как у SARS-CoV-1 известны около 6 изменений, а у MERS-CoV — 350 изменений, у нового коронавируса на сегодняшний день изучены около 200», — заявила Алимбарова.

Шанс

Говоря о влиянии летнего периода на COVID-19, она добавила — чем выше температура на улице, тем меньше у вируса шансов выжить на поверхностях. Поэтому в теплое время года заразиться в быту (через использование ручек дверей, поручней, перил) сложнее, пишет News.ru.

Даже если инфицированный человек разговаривает или кашляет, то частицы вируса погибают быстрее и риск передать заболевание падает. Если зимой вирус сохраняет активность до трех суток, то летом значения падают до нескольких часов. Это касается разных поверхностей, в том числе металла, пластика и стекла.

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