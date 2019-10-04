Исследователи обнаружили следы «Черной смерти» на российских просторах

Ученые обнаружили в Поволжье штамм бактерии Yersinia pestis, который был предком всех других изученных ими геномов, отличаясь лишь одной мутацией от тех штаммов, которые вызвали «Черную смерть» в Европе, пишет Science (перевод Inopressa ).

Эксперты проанализировали 34 древних генома Y. pestis из зубов людей, которые были захоронены в 10 местах по всей Европе с XIV по XVII века, и выяснили, что самое раннее известное свидетельство, относящееся к пандемии, зафиксировано в Лаишево в Поволжье России.

Однако это не означает, что Поволжье было эпицентром «Черной смерти». Она могла прийти из стран Западной Азии, пишет «Росбалт».

Чума

В XIV веке эпидемия чумы — «Черная Смерть» — унесла жизни 60% населения Европы, быстро распространившись от берегов Черного моря до Центральной Европы.

Исследователи не знали, происходил ли высоковирулентный штамм бактерии Yersinia pestis из одного источника или он был завезен в Европу путешественниками-носителями различных штаммов чумы из разных частей древнего мира.