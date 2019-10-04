Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 октября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Исследователи обнаружили следы «Черной смерти» на российских просторах

Ученые обнаружили в Поволжье штамм бактерии Yersinia pestis, который был предком всех других изученных ими геномов, отличаясь лишь одной мутацией от тех штаммов, которые вызвали «Черную смерть» в Европе, пишет Science (перевод Inopressa).

Скелет. Смерть.
Скелет. Смерть.
открытые источники в интернете

Эксперты проанализировали 34 древних генома Y. pestis из зубов людей, которые были захоронены в 10 местах по всей Европе с XIV по XVII века, и выяснили, что самое раннее известное свидетельство, относящееся к пандемии, зафиксировано в Лаишево в Поволжье России.

Однако это не означает, что Поволжье было эпицентром «Черной смерти». Она могла прийти из стран Западной Азии, пишет «Росбалт».

Чума

В XIV веке эпидемия чумы — «Черная Смерть» — унесла жизни 60% населения Европы, быстро распространившись от берегов Черного моря до Центральной Европы.

Исследователи не знали, происходил ли высоковирулентный штамм бактерии Yersinia pestis из одного источника или он был завезен в Европу путешественниками-носителями различных штаммов чумы из разных частей древнего мира.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость