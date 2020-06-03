Исследователи обнаружили связь между погодой, солнечным излучением и распространением COVID-19

Группа ученых обнаружила связь между погодой и скоростью распространения коронавируса, говорится в исследовании Science Daily.

В США заметное сокращение прироста новых пациентов с коронавирусом нового типа наблюдалось при повышении температуры до 10 градусов по Цельсию, пишет News.ru.

«Несмотря на то, что скорость передачи вируса может замедлиться, когда максимальная суточная температура поднимается примерно до 10 по Цельсию, дальнейшее повышение температуры не кажется существенным», — говорит один из авторов исследования Шив Сехра.

По его словам, резкого снижения в летние месяцы из-за высоких температур не произойдет.

Выяснилось, что на замедление темпов прироста новых пациентов влияет высокий уровень солнечного излучения, пишет ura.ru. Влажность воздуха и осадки не оказывают значимого влияния на распространение вируса.

Ранее в новосибирском центре вирусологии «Вектор» разработали вакцину против этого заболевания. Ее клинические испытания начнутся в июне. А к сентябрю в стране будет вакцина — ее можно будет закапывать в нос.