Исследователи «поймали» загадочные сигналы из космоса

Ученые проанализировали данные в период с августа 2008 года по июнь 2018 года. Они обнаружили отчетливые квазипериодические колебания, повторяющиеся примерно каждые 332 дня. Однако при этом изменения в интенсивности гамма-лучей ослабевали в течение последних лет.
Вероятными причинами явления исследователи называют присутствие в блазаре двойной сверхмассивной черной дыры, пишет Lenta.ru
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Блазары представляют собой активные ядра галактик, направленными в сторону наблюдателя.
Markarian 501 относится к мощным источникам электромагнитного излучения, которые испускают радиацию во всех диапазонах спектра.