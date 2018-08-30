Исследователи «поймали» загадочные сигналы из космоса

Польские астрономы обнаружили ритмичные колебания в гамма-излучении блазара Markarian 501 (Mrk 501). Точная причина этого явления пока неизвестна, сообщает Phys.org .

Ученые проанализировали данные в период с августа 2008 года по июнь 2018 года. Они обнаружили отчетливые квазипериодические колебания, повторяющиеся примерно каждые 332 дня. Однако при этом изменения в интенсивности гамма-лучей ослабевали в течение последних лет.

Вероятными причинами явления исследователи называют присутствие в блазаре двойной сверхмассивной черной дыры, пишет Lenta.ru

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Блазары представляют собой активные ядра галактик, направленными в сторону наблюдателя.

Markarian 501 относится к мощным источникам электромагнитного излучения, которые испускают радиацию во всех диапазонах спектра.