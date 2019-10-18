Исследователи расшифровали древние таблички, где описана мощная солнечная буря

Исследователи расшифровали тексты древних клинописных табличек. Они описывают необычные красные небеса. С Земли такое явление люди наблюдали примерно с 679 до 655 года до нашей эры, пишет «Российская газета».
Астрологические наблюдения
Отчеты о своих наблюдениях ассирийские и вавилонские астрологи более двух тысячелетий назад посылали правителям. Последние придавали большое значение различным небесным знамениям, поэтому они буквально заказывали астрологические наблюдения. Ученые того времени внимательно следили за движением комет и астероидов, а также за планетами.
Библия
В целом исследователи нашли в древних текстах яркие описания тех небесных событий, которые могли быть вызваны необычайно мощными солнечными бурями. Эти наблюдения были сделаны в Вавилоне и ассирийском городе Ниневии, которые одновременно упоминаются в Библии.
Так,, на одной табличке было написано, что «красное покрывает небо», а на другой была найдена надпись «красное облако».
Красные дуги
Сегодня подобные явления называются стабильными полярными красными дугами.
Они состоят из свечения, испускаемого электронами в атомах кислорода после возбуждения атмосферы интенсивными магнитными солнечными полями. В периоды такой активности Земля подвергается своего рода космической атаке, которая способна глобально вывести из строя системы энергоснабжения, пишет bfm.ru.
Проверка гипотезы
Чтобы проверить гипотезу о солнечных бурях, ученые сопоставили расшифрованные тексты с полученными ранее данными радиоуглеродного анализа древних деревьев — последний позволил определить уровень концентрации в стволах углерода-14, а датирование провели по кольцам.
Известно, что объем содержания в стволах радиоактивного углерода-14 повышается в периоды максимальной солнечной активности. Сопоставление данных показало, что наблюдения древних астрологов хронологически совпадают с периодами повышения в деревьях концентрации углерода-14.
«Хотя точные даты наблюдений неизвестны, мы смогли значительно сузить диапазон поиска. Это открытие позволит нам воссоздать историю солнечной активности и поможет предсказать будущие солнечные магнитные бури, которые могут повредить спутники и другие космические аппараты», — говорит ведущий автор работы Ясуюки Мицума.