Исследователи расшифровали древние таблички, где описана мощная солнечная буря

Японские ученые изучили древние клинописные тексты, сделанные ассирийскими и вавилонскими астрологами около 2700 лет назад, и нашли в них описание необычно мощной солнечной активности.

Исследователи расшифровали тексты древних клинописных табличек. Они описывают необычные красные небеса. С Земли такое явление люди наблюдали примерно с 679 до 655 года до нашей эры, пишет «Российская газета».

Астрологические наблюдения

Отчеты о своих наблюдениях ассирийские и вавилонские астрологи более двух тысячелетий назад посылали правителям. Последние придавали большое значение различным небесным знамениям, поэтому они буквально заказывали астрологические наблюдения. Ученые того времени внимательно следили за движением комет и астероидов, а также за планетами.

Библия

В целом исследователи нашли в древних текстах яркие описания тех небесных событий, которые могли быть вызваны необычайно мощными солнечными бурями. Эти наблюдения были сделаны в Вавилоне и ассирийском городе Ниневии, которые одновременно упоминаются в Библии.

Так,, на одной табличке было написано, что «красное покрывает небо», а на другой была найдена надпись «красное облако».

Красные дуги

Сегодня подобные явления называются стабильными полярными красными дугами.

Они состоят из свечения, испускаемого электронами в атомах кислорода после возбуждения атмосферы интенсивными магнитными солнечными полями. В периоды такой активности Земля подвергается своего рода космической атаке, которая способна глобально вывести из строя системы энергоснабжения, пишет bfm.ru.

Проверка гипотезы

Чтобы проверить гипотезу о солнечных бурях, ученые сопоставили расшифрованные тексты с полученными ранее данными радиоуглеродного анализа древних деревьев — последний позволил определить уровень концентрации в стволах углерода-14, а датирование провели по кольцам.

Известно, что объем содержания в стволах радиоактивного углерода-14 повышается в периоды максимальной солнечной активности. Сопоставление данных показало, что наблюдения древних астрологов хронологически совпадают с периодами повышения в деревьях концентрации углерода-14.