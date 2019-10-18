Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 октября 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Исследователи расшифровали древние таблички, где описана мощная солнечная буря

Японские ученые изучили древние клинописные тексты, сделанные ассирийскими и вавилонскими астрологами около 2700 лет назад, и нашли в них описание необычно мощной солнечной активности.

В космосе.
В космосе.
Сергей Рязанский, Роскосмос

Исследователи расшифровали тексты древних клинописных табличек. Они описывают необычные красные небеса. С Земли такое явление люди наблюдали примерно с 679 до 655 года до нашей эры, пишет «Российская газета».

Астрологические наблюдения

Отчеты о своих наблюдениях ассирийские и вавилонские астрологи более двух тысячелетий назад посылали правителям. Последние придавали большое значение различным небесным знамениям, поэтому они буквально заказывали астрологические наблюдения. Ученые того времени внимательно следили за движением комет и астероидов, а также за планетами.

Библия

В целом исследователи нашли в древних текстах яркие описания тех небесных событий, которые могли быть вызваны необычайно мощными солнечными бурями. Эти наблюдения были сделаны в Вавилоне и ассирийском городе Ниневии, которые одновременно упоминаются в Библии.

Так,, на одной табличке было написано, что «красное покрывает небо», а на другой была найдена надпись «красное облако».

Красные дуги

Сегодня подобные явления называются стабильными полярными красными дугами.

Они состоят из свечения, испускаемого электронами в атомах кислорода после возбуждения атмосферы интенсивными магнитными солнечными полями. В периоды такой активности Земля подвергается своего рода космической атаке, которая способна глобально вывести из строя системы энергоснабжения, пишет bfm.ru.

Проверка гипотезы

Чтобы проверить гипотезу о солнечных бурях, ученые сопоставили расшифрованные тексты с полученными ранее данными радиоуглеродного анализа древних деревьев — последний позволил определить уровень концентрации в стволах углерода-14, а датирование провели по кольцам.

Известно, что объем содержания в стволах радиоактивного углерода-14 повышается в периоды максимальной солнечной активности. Сопоставление данных показало, что наблюдения древних астрологов хронологически совпадают с периодами повышения в деревьях концентрации углерода-14.

«Хотя точные даты наблюдений неизвестны, мы смогли значительно сузить диапазон поиска. Это открытие позволит нам воссоздать историю солнечной активности и поможет предсказать будущие солнечные магнитные бури, которые могут повредить спутники и другие космические аппараты», — говорит ведущий автор работы Ясуюки Мицума.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость