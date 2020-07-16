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Жизнь

Исследователи рассказали о различиях между советскими и современными подростками

Специалисты Психологического института Российской академии образования сравнили психологические характеристики современных подростков и их сверстников из 1989 года.

Подростки. Кеды.
Подростки. Кеды.
СС0

Главное отличие первых от вторых заключается в степени ответственности.

Сегодняшние подростки зачастую любят перекладывать ее на других. В то же время они ведут себя более амбициозно, имеют многочисленные личные желания. Что касается желаний для ближайшего окружения, это у них наблюдается значительно реже, пишет РИА Новости со ссылкой на текст исследования.

Эксперты выделили особую альтруистичность советских подростков. По их мнению, наличие такой психологической характеристики объясняется влиянием массовой идеологии совершенно другого социально-экономического строя.

Как выяснилось, более 40% опрошенных современных подростков предпочитают жить в настоящем «здесь и теперь», они рассматривают свой нынешний возраст как мораторий на принятие «взрослых» решений, к которым они не готовы.

Школьники.
Школьники.
СС0

Также удалось установить, что советские школьники относились к учебе преимущественно равнодушно — как к «школьной скуке». Сегодняшние девятиклассники думают об учебе более противоречиво и эмоционально насыщенно. Однако, несмотря на это, современные подростки стали более любознательны и активны в познавательной деятельности.

Ученые считают — результаты исследования помогут лучше понять как самих современных старшеклассников, так и то, чем они отличаются от поколения их родителей, пишет News.ru.

Сравнение психологических характеристик проводилось с разницей в 30 лет. В исследованиях принимали участие подростки соответственно 1974 и 2004 годов рождения.

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