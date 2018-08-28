Исследователи рассказали об опасности шашлыков

Среди добровольцев — жителей Китая — провели опрос, в ходе которого они сообщили, как часто они готовят и какое топливо для этого используют. Исследователей интересовало, как часто люди подвергались воздействию продуктов сгорания угля, древесины и древесного угля.

В окончательную выборку вошли те участники, что готовили не реже одного раза в неделю и не имели сердечно-сосудистых заболеваний.

В целом, около 22,5% добровольцев в течение последних 30 лет использовали для приготовления пищи твердое топливо, 24,6% — около 10−29 лет, 53% — меньше 10 лет или никогда. За все время наблюдения от сердечно-сосудистых заболеваний умерли 8304 участника. При этом каждое десятилетие постоянной готовки на углях оказалось связано с увеличением риска смерти на три процента.

Всего исследовании приняли участие 341 730 жителей КНР в возрасте 30−79 лет, пишет Lenta.ru.

Использование электричества или газа для приготовления пищи значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, уверены ученые.

Ранее сотрудники Роскачества опровергли миф, что для изготовления полуфабрикатов используется уже испорченное мясо или с истекшим сроком годности.