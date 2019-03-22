Исследователи рассказали, почему в старости время летит быстро

По мере старения человеческому мозгу требуется больше времени для обработки новых умозрительных образов. Поэтому иногда возникает ощущение, что с годами «время летит быстрее», пишет European Review.

Восприятие жизненного опыта может меняться, уверены ученые. В молодости мозг воспринимает новую информацию молниеносно, что позволяет ему обрабатывать больше за тот же промежуток времени. Поэтому кажется, что дни тянутся намного дольше.

Так, маленькие дети двигают глазами гораздо чаще, чем взрослые, потому что они обрабатывают изображения быстрее. Для пожилых людей это означает, что за то же время обрабатывается меньшее количество изображений и создается впечатление, что события происходят быстрее, пишет «Росбалт».

С годами структуры из нервов и нейронов становятся сложнее, их состояние начинает ухудшаться, и они создают большее сопротивления электрическим сигналам, которые получают. В итоге деградация этих ключевых неврологических характеристик приводит к снижению скорости, с которой мозг получает и обрабатывает новую информацию.