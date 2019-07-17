Исследователи разгадали тайну древнего подземного хранилища в России

Исследователи Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» раскрыли предназначение подземного хранилища воды под крепостью Нарын-Кала в Дербенте, сообщает Science Alert.

Исследователи использовали мюонную радиографию, заключающуюся в детектировании проходящих сквозь стены мюонов — заряженных частиц, возникающих при взаимодействии космических лучей с атмосферой Земли.

В процессе выяснилось, что подземное сооружение являлось большой церковью, пишет . Археологи считают, что здание может быть самым старым христианским храмом, построенным на территории России в 300 году нашей эры.

Версии

Специалисты выдвигали несколько версий о предназначении сооружения. Считалось, что оно могло быть церковью, резервуаром с водой или храмом зороастрийцев.

Однако сканирование показало, что здание имеет форму креста, а его стены ориентированы по сторонам света.

Высота сооружения составляет около 11 метров, длина с севера на юг — 15 метров, а с востока на запад — 13,4 метра. Купол располагается в центре крестообразной конструкции.

Древний «бассейн»

Согласно историческим данным, в XVII и XVIII веках здание использовалось в качестве хранилища воды. Однако оно сильно отличается от другого резервуара, находящегося поблизости, что также указывало на иное предназначение постройки, пишет mail.ru.

Результаты раскопок показали, что сооружение изначально находилось на поверхности. Его закопали, когда Сасанидская империя захватила контроль над Дербентом в 700 году нашей эры.