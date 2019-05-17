Исследователи разгадали тайну камня из украшения Тутанхамона

Желтые камни, которые были обнаружены в Ливийской пустыне, образовались в результате падения метеорита, уверены ученые.

Так называемое ливийское стекло находят в восточной части Ливии и в западном Египте. Это стеклообразные камешки разных оттенков желтого и зеленого цвета, которые на 98% состоят из диоксида кремния.

В 2013 году исследователи изучили состав камня «Гипатия», обнаруженного в Ливийской пустыне в 1996 году. Ученые предположили, что он является фрагментом кометы, которая вызвала мощный взрыв в пустыне 28 млн лет назад и привела к возникновению ливийского стекла.

В древности мастера изготавливали из них скребки, ножи, наконечники копий и украшения.

Один из таких камней был отшлифован в виде скарабея и вставлен в подвеску Тутанхамона, пишет mail.ru.

В новом исследовании планетологи из Университета Кертина изучили в стекле следы реидита — минерала, который образуется только при высоком давлении. Оно могло возникнуть лишь от ударной волны от метеорита.

Данные исследования опубликованы в Geology.