Исследователи узнали, где находится «климатическая бомба»

Под верхним слоем морской воды в Арктике находятся значительные объемы теплой и соленой воды, утверждают океанологи. Эта вода рано или поздно поднимется к поверхности океана, что ускорит процесс таяния полярных льдов.

На данный момент эта проблема не является угрозой сегодняшнего дня, однако ученые уверены, что в дальнейшем она, подобно бомбе с часовым механизмом, непременно будет представлять еще большую опасность, пишет bfm.ru.

Ранее сообщалось, что сибирские зимы стали более холодными из-за потепления в Арктике. К такому выводу пришли американские климатологи. Это происходит потому, что над Арктикой ослабляется стратосферный полярный вихрь.

Европейский спутник CryoSat зафиксировал, что масса ледового покрова составила осенью прошлого года 9 тысяч кубических километров, что значительно больше, чем наблюдалось ранее.