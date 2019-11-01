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Жизнь

Исследователи узнали, почему люди любят сладкое и алкоголь

Американские ученые выяснили, какой участок мозга отвечает за пристрастие к алкоголю, сладкому и другие вредные привычки.

Зефир. Сладости.
Зефир. Сладости.
СС0

Исследователи провели эксперименты с крысами, пишет MedicalExpress. Грызуны пытались как можно чаще получать жирные и сладкие угощения не из-за голода, а под влиянием нейронных связей, отвечающих за импульсивное поведение.

В этот момент в их мозге отмечался повышенный уровень меланин-концентрирующего гормона (MCH) — он связан с чувством аппетита и склонностью к употреблению наркотических веществ.

Также оказалось, что за импульсивное поведение отвечают клетки в латеральном гипоталамусе — они передают сигналы нейронам, участвующим в формировании эмоций и ослабляющим самоконтроль, пишет «Росбалт».

Эти результаты могут быть полезными для разработки новых методов лечения расстройств, связанных с импульсивным поведением.

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