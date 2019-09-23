Исследователи выяснили, что общего между пробкой от шампанского и истребителем

Французский ученый Жерар Лиже-Белер изучает свойства шампанского более 20 лет и написал об этом книгу.

В своей новой работе группа французских ученых изучила процессы, которые происходят при выбивании пробки из бутылки с игристым напитком, и нашли очень много интересного.

Выяснилось, что пробка, вылетающая из горлышка бутылки, ведет себя почти так же, как ракета или как сверхзвуковой самолет. Во время высокоскоростной съемки исследователи увидели, что при полете пробки в струе выталкивающего ее газа образуются кольца Маха.

Эти образования часто можно увидеть при работе турбореактивных и ракетных двигателей, пишет mail.ru.

Кольца Маха — повторяющиеся волновые образования в сверхзвуковой струе газа. Они возникают, когда давление на выходе из сопла двигателя немного больше или немного меньше атмосферного.

В случае с шампанским эти структуры образуются из-за мгновенной конденсации водяного пара. Молекулы воды переходят в жидкое состояние гораздо быстрее, чем молекулы углекислого газа — второго компонента «реактивной струи» шампанского.