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Жизнь

Истинные патриоты: алтайские «моржи» переплыли Обь в Барнауле с флагом в руках

В День Государственного флага России, прошедший 22 августа, барнаульские «моржи» из федерации закаливания и спортивного плавания «Белые медведи» переплыли реку Обь. Об этом сообщает лидер организации Александр Зеленецкий.

Алтайские моржи переплыли Обь в Барнауле с флагом в руках
Алтайские моржи переплыли Обь в Барнауле с флагом в руках
vk.com/id168545196

22 августа алтайские моржи переплыли Обь в районе Речного вокзала. «Белые медведи» организовали и успешно провели групповой заплыв на 1250 метров с левого на правый берег реки.

В заплыве приняли участие 19 пловцов. В их числе 7 женщин, преодолевшие маршрут по течению Оби от 14 до 19 минут.

Алексей Игнатьев, плывший в центре группы, одолел путь с флагом Российской Федерации в руках. Это придало событию зрелищность.

За безопасностью заплыва следили два экипажа Центра ГИМС России по Алтайскому краю.

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