Истинные патриоты: алтайские «моржи» переплыли Обь в Барнауле с флагом в руках

22 августа алтайские моржи переплыли Обь в районе Речного вокзала. «Белые медведи» организовали и успешно провели групповой заплыв на 1250 метров с левого на правый берег реки.
В заплыве приняли участие 19 пловцов. В их числе 7 женщин, преодолевшие маршрут по течению Оби от 14 до 19 минут.
Алексей Игнатьев, плывший в центре группы, одолел путь с флагом Российской Федерации в руках. Это придало событию зрелищность.
За безопасностью заплыва следили два экипажа Центра ГИМС России по Алтайскому краю.