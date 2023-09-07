7 сентября
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Жизнь

Исторически низкий уровень безработицы. Каких специалистов не хватает в Алтайском крае и сколько им готовы платить

В Алтайском крае отметили небывалый рост числа вакансий за летние месяцы 2023 года – их количество увеличилось на 65% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Особенно востребованными оказались специалисты в одной из областей.

Офис. Работа.
Офис. Работа.
unsplash.com

Борьба за сотрудников

Наибольшее число предложений по-прежнему размещено для курьеров, продавцов, кассиров, упаковщиков/комплектовщиков, разнорабочих и водителей. Соискатели чаще всего размещали резюме на позиции курьеров, менеджеров продаж, упаковщиков, продавцов, кассиров, водителей и педагогов.

«Обычно летом на рынке труда наблюдается спад: соискатели уходят в отпуска, уезжают на дачи, плановый наем зачастую откладывается до осени. И все же в прошедшем сезоне активность работодателей практически не снижалась. При этом заметно, что работодатели используют максимум инструментов. Можно констатировать, что рынок труда по рабочим специальностям окончательно превратился в соискательский, и в конкурентной борьбе за кандидатов работодателям приходится прикладывать все больше усилий» — говорит Юрий Михеев, руководитель департамента аналитики Зарплаты.ру.

Офис. Работа.
Офис. Работа.
unsplash.com

Самая востребованная сфера

Однако самым востребованным направлением на рынке работодателей в июне-августе оказалась информационная безопасность. В целом по России за этот период опубликовали 7,8 тысяч предложений о работе в этой сфере, а прирост по сравнению с прошлым годом составил 38%. Такие данные приводят специалисты онлайн-платформы рекрутинга hh.ru.

Среди Сибирских регионов наиболее заметный всплеск интереса к кадрам по инфобезопасности зафиксировали в Кузбассе (+100%) и Алтайском крае (+92%). Меньше всех в подобных специалистах оказалась заинтересована Иркутская область – там число вакансий снизилось на 2%.

Чаще всего сотрудников ищут компании из ИТ-отрасли - 55%, финансового сектора – 15% и услуг для бизнеса – 9%.

В Алтайском крае больше всего вакансий разместили такие работодатели как 2GIS, УФК по Алтайскому краю, Управление юстиции Алтайского края, «Алтайкрайэнерго», «Барнаульский водоканал» и «Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр».

Офис. Работа.
Офис. Работа.
unsplash.com

Откуда появилась нехватка кадров

Обычно соискателям достаточно проработать в своей сфере один-три года, чтобы претендовать на должность. В отдельных направлениях можно устроиться без опыта вовсе. Однако в сфере информационной безопасности только 38% работодателей рассматривают потенциальных трудящихся с опытом в один-три года. В то же время 21% требует от кандидатов три-шесть лет практики, что существенно больше. Совсем новичков в деле готовы принять 40% компаний.

При этом работодатели явно испытывают дефицит кадров. Летняя статистика показала, что на одну вакансию в сфере информационной безопасности приходится лишь 1,6 резюме при норме от 4 до 7,9.

Какую предлагают зарплату

Рыночный диапазон зарплат для специалистов по информационной безопасности в Алтайском крае составил от 38 123 до 59 368 рублей.

По Сибири же максимальную оплату труда предлагают в Новосибирской области – от 51 724 рубля до 123 184 рубля.

Женщина работает за ноутбуком, мужчина работает с документами.
Женщина работает за ноутбуком, мужчина работает с документами.
Фото: freepik, автор

А сколько платят в других регионах Сибири

На втором месте по зарплатам оказался Красноярский край – там готовы платить от 57 до 97 тыс. рублей в месяц.

Следом идет Кемеровская область с зарплатой от 40 до 88 тыс. рублей, затем Томская – от 57,5 до 80,5 тыс. рублей.

В Иркутской области специалистам предложат от 40 до 72,5 тыс. рублей, в Омской - от 34,5 до 57,5 тыс. рублей.

Все суммы – до вычета налогов.

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