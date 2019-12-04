«Исторический максимум»: как в Алтайском крае отметили день работника сельского хозяйства

4 декабря в Алтайском крае подвели итоги сельскохозяйственного сезона и отметили лучших тружеников отрасли. О том, как это было — в материале altapress.ru.

На краевой День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности были приглашены более 700 человек. Это главы администраций и руководители органов управления АПК районов, хозяйств и перерабатывающих предприятий, а также труженики полей и ферм — комбайнеры, механизаторы, водители, мастера машинного доения коров, операторы по уходу и откорму сельхозживотных.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на мероприятии подвел итоги работы отрасли за минувший год. Он отметил успехи агрофирмы «Нива» (Зональный район) и предприятия «Вирт» (Целинный район), которые достигли высоких показателей урожайности. А также сельхозпредприятие «Урожайное» (Советский район) и агрофирму «Урожай» и «Октябрьское» (Зональный район).

День работника сельского хозяйства 2019 Анна Зайкова День работника сельского хозяйства 2019 Анна Зайкова День работника сельского хозяйства 2019 Анна Зайкова День работника сельского хозяйства 2019 Анна Зайкова День работника сельского хозяйства 2019 Анна Зайкова День работника сельского хозяйства 2019 Анна Зайкова День работника сельского хозяйства 2019 Анна Зайкова

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

В этом году сложилась непростая обстановка. Целый ряд степных районов оказался на грани введения ЧС, однако удалось преодолеть эти обстоятельства, благодаря профессионализму тружеников, руководителей предприятий. А также использованию влагосберегающих технологий и разумному сочетанию научного подхода и практических знаний и умений.

Губернатор также отметил, что по объемам производства сахара, сыра и круп край вышел на «исторический максимум».

Олег Новиков,

генеральный директор «Коротоякский элеватор»:

Наше предприятие в этом году сработало достаточно успешно и результативно. С начала заготовки элеватором принято более 110 тыс. тонн зерна. Ежедневно предприятие перерабатывает более 1 тыс. тонн продукции различных культур. Универсальный крупозавод перерабатывает 110 тонн в сутки разных культур, комбикормовый завод производит более 300 тонн в сутки. За этот год произведено готовой продукции 186 тыс. тонн муки, круп и комбикормов. Это если перевести в вагонах — 3 тыс. железнодорожных вагонов, которые ушли в различные регионы РФ и за пределы страны.

День работника сельского хозяйства 2019 Анна Зайкова День работников сельского хозяйства 2019 Анна Зайкова День работников сельского хозяйства 2019 Анна Зайкова День работников сельского хозяйства 2019 Анна Зайкова День работников сельского хозяйства 2019 Анна Зайкова День работников сельского хозяйства 2019 Анна Зайкова День работников сельского хозяйства 2019 Анна Зайкова День работников сельского хозяйства 2019 Анна Зайкова

Традиционно на региональном празднике огласили имена победителей краевого трудового соревнования в АПК. Их наградили денежными премиями, а абсолютным лидерам вручила автомобили.

Одна из счастливых обладателей автомобиля Лариса Гончар, которая вот уже семь лет работает в агрофирме «Урожай».

Лариса Гончар,

сотрудник агрофирмы «Урожай»:

Это тяжелый физический труд. В этом году был хороший надой молока — более 10 кг на одну корову, а всего у меня их 45. Коровы у нас молодые, корм хороший, у нас сараи модернизируют. Все очень нравится.

Отметим, что в этом году в районы края уехали 21 автомобиль и три трактора. Машины получили районные администрации, а также лидеры индивидуального соревнования и работники, отдавшие профессии долгие годы.

День работника сельского хозяйства 2019 Анна Зайкова

Всего на премирование победителей и лауреатов краевого трудового соревнования из бюджета Алтайского края выделено около 24 млн рублей.

Также в рамках мероприятия состоялось награждение лауреатов Губернаторских премий «За верность профессии» в области садоводства, растениеводства, в зерноперерабатывающей, молокоперерабатывающий, мясоперерабатывающей отраслях.

К примеру, в молокоперерабатывающей отрасли премия имени Геннадия Бородина и Дмитрия Качесова вручена Галине Кузнецовой, старшему мастеру маслодельного цеха заринского предприятия «Холод».

День работника сельского хозяйства 2019 Анна Зайкова

Галина Кузнецова,

старший мастер предприятия «Холод»:

На предприятии у меня самый большой стаж — 44 года. Начала работать там еще в школьные годы. В этом году у нас выработка очень большая, все очень старались.

Впервые названы имена лауреатов Губернаторской премии «За верность профессии» имени фермера Александра Гукова. Премия учреждена по решению Губернатора Виктора Томенко в этом году. Один из награжденных — руководитель АКХ «Ануйское» Владимир Никифоров.

Владимир Никифоров,

руководитель Ануйское , Петровпавского района:

В отрасли я работаю всю свою сознательную жизнь. Вот уже 32 года возглавляю предприятие. Я рад, что мы сумели сохранить хозяйство и коллектив. Многие из тех, с кем я начинал, работают на предприятии до сих пор. Мне приятно, что одним из первых эту премию получаю я.