«Исторический максимум»: как в Алтайском крае отметили день работника сельского хозяйства

На краевой День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности были приглашены более 700 человек. Это главы администраций и руководители органов управления АПК районов, хозяйств и перерабатывающих предприятий, а также труженики полей и ферм — комбайнеры, механизаторы, водители, мастера машинного доения коров, операторы по уходу и откорму сельхозживотных.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на мероприятии подвел итоги работы отрасли за минувший год. Он отметил успехи агрофирмы «Нива» (Зональный район) и предприятия «Вирт» (Целинный район), которые достигли высоких показателей урожайности. А также сельхозпредприятие «Урожайное» (Советский район) и агрофирму «Урожай» и «Октябрьское» (Зональный район).
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
В этом году сложилась непростая обстановка. Целый ряд степных районов оказался на грани введения ЧС, однако удалось преодолеть эти обстоятельства, благодаря профессионализму тружеников, руководителей предприятий. А также использованию влагосберегающих технологий и разумному сочетанию научного подхода и практических знаний и умений.
Губернатор также отметил, что по объемам производства сахара, сыра и круп край вышел на «исторический максимум».
Олег Новиков,
генеральный директор «Коротоякский элеватор»:
Наше предприятие в этом году сработало достаточно успешно и результативно. С начала заготовки элеватором принято более 110 тыс. тонн зерна. Ежедневно предприятие перерабатывает более 1 тыс. тонн продукции различных культур. Универсальный крупозавод перерабатывает 110 тонн в сутки разных культур, комбикормовый завод производит более 300 тонн в сутки. За этот год произведено готовой продукции 186 тыс. тонн муки, круп и комбикормов. Это если перевести в вагонах — 3 тыс. железнодорожных вагонов, которые ушли в различные регионы РФ и за пределы страны.
Традиционно на региональном празднике огласили имена победителей краевого трудового соревнования в АПК. Их наградили денежными премиями, а абсолютным лидерам вручила автомобили.
Одна из счастливых обладателей автомобиля Лариса Гончар, которая вот уже семь лет работает в агрофирме «Урожай».
Лариса Гончар,
сотрудник агрофирмы «Урожай»:
Это тяжелый физический труд. В этом году был хороший надой молока — более 10 кг на одну корову, а всего у меня их 45. Коровы у нас молодые, корм хороший, у нас сараи модернизируют. Все очень нравится.
Отметим, что в этом году в районы края уехали 21 автомобиль и три трактора. Машины получили районные администрации, а также лидеры индивидуального соревнования и работники, отдавшие профессии долгие годы.
Всего на премирование победителей и лауреатов краевого трудового соревнования из бюджета Алтайского края выделено около 24 млн рублей.
Также в рамках мероприятия состоялось награждение лауреатов Губернаторских премий «За верность профессии» в области садоводства, растениеводства, в зерноперерабатывающей, молокоперерабатывающий, мясоперерабатывающей отраслях.
К примеру, в молокоперерабатывающей отрасли премия имени Геннадия Бородина и Дмитрия Качесова вручена Галине Кузнецовой, старшему мастеру маслодельного цеха заринского предприятия «Холод».
Галина Кузнецова,
старший мастер предприятия «Холод»:
На предприятии у меня самый большой стаж — 44 года. Начала работать там еще в школьные годы. В этом году у нас выработка очень большая, все очень старались.
Впервые названы имена лауреатов Губернаторской премии «За верность профессии» имени фермера Александра Гукова. Премия учреждена по решению Губернатора Виктора Томенко в этом году. Один из награжденных — руководитель АКХ «Ануйское» Владимир Никифоров.
Владимир Никифоров,
руководитель Ануйское, Петровпавского района:
В отрасли я работаю всю свою сознательную жизнь. Вот уже 32 года возглавляю предприятие. Я рад, что мы сумели сохранить хозяйство и коллектив. Многие из тех, с кем я начинал, работают на предприятии до сих пор. Мне приятно, что одним из первых эту премию получаю я.