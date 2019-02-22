История «Чуда на льду»: какой была цена проигрыша советских хоккеистов на Олимпиаде 1980 года

22 февраля 1980 в рамках зимних Олимпийских игр прошел хоккейный матч между СССР и США, который впоследствии получил говорящее название «Чудо на льду». Тогда команда американских студентов неожиданно для всех обыграла хоккеистов Союза, доминировавших в этом виде спорта больше десяти лет. Какой ценой выиграли американцы — в материале altapress.ru.

Неуверенное положение

Советский Союз занимал на мировой спортивной арене лидирующие позиции. Не было сомнений, что и этот хоккейный турнир после пяти побед в 1956—1976 годах и серии других успешных выступлений принесет победу — пишут «Аргументы и Факты».

Потенциальной опасности на олимпиаде в Лейк-Плэсиде команда СССР не видела, Америка как противник не воспринималась. Трудности предвидели в игре с командами Швеции и ЧССР. Но за частыми выигрышами и это не пугало советских хоккеистов — команда чувствовала себя расслабленно.

Хоккеисты США же, напротив, были подавлены. Как претендента на победу их не воспринимали. Политическая и экономическая ситуации также влияли на восприятие государства на спортивной арене и настроение команды: 1970-ые проходили для Штатов под знаменем холодной войны и тяжелого экономического кризиса. В этот момент стране как никогда нужна была победа.

Тренерский подход

Херб Брукс , тренер сборной США wikipedia.org

Главным тренером сборной США поставили Херба Брукса. У него уже был опыт руководства национальной сборной — на чемпионате мира в 1979 году. Успехом для команды он не закончился — тогда хоккеисты заняли 7-ое место.

Брукс подошел к новой задаче с серьезно. Вооружившись психологическими знаниями, он с помощью анкетирования отобрал из 400 претендентов необходимое количество честолюбивых игроков, не подверженных звездной болезни. Он также поставил перед собой задачу — собрать команду играющую разными тактиками: силовой и европейский комбинационный хоккей.

Команду готовили по нескольким направлениям. Тренеру было важно нарастить выносливость и сплотить игроков. Метод был один — жесткость. Студенты тренировались дни на пролет. Брукс их не щадил: многочасовые тренировки, суровые наказания за любые проступки. За пять месяцев парни сыграли 62 игры в США, Канаде и Европе.

За все время тренировок в хоккеистах развилась ненависть к своему наставнику. Это сплотило команду. Брукс знал на что давить, как спровоцировать того или иного игрока.

На команду он влиял не только время подготовки, но и непосредственно во время Олимпиады. Чтобы устранить уважение к соперникам, он пытался принизить их статус, например, фамильярной манерой общения с тренером СССР.

После матча американские хоккеисты признавались, что манера поведения Брукса навсегда оставила след в их жизни.

«Чудо на льду»

Виктор Тихонов , тренер советской сборной khl.ru

Финальный матч состоялся 22 февраля. Победы США никто не ожидал, особенно советские хоккеисты, сообщает газета.ru. Даже сами американцы не верили в положительный исход — только тренер Брукс. До этого дня советской команде не было равных. И в матчах олимпиады 1980 года они без труда вышли в финал, обыграв Швецию и Чехословакию.

Ко всеобщему удивлению, после игры с американскими «студентами», ЧССР осталась за пределами финала олимпиады. Это стало первым сигналом, говорящим о сложности предстоящей игры. Но Союз был настолько уверен в себе, что и этому команда не придавала значения.

Главному тренеру сборной СССР Виктору Тихонову сложно было настроить сборную на игру с американцами. Никто не воспринимал их всерьез. Уверенные в победе советские хоккеисты уже готовились получить правительственные награды. Этим и воспользовался тренер сборной Америки. Он снова и снова использовал свои манипуляции, чтобы поднять дух своих игроков.

Первый период матча закончился в пользу СССР, второй тоже, но с небольшим преимуществом. Третий период сравнял счет — 3:3.

Впервые сравнять счет позволила ошибка Владислава Третьяка. Кистевой бросок за секунду до перерыва — шайба в воротах. Ситуация казалась Советскому Союзу неоднозначной — шли споры был ли гол на самом деле. Всё-таки засчитали.

После перерыва Третьяка заменили. Многие считают именно это решение тренера советской сборной ошибочным. Сам Виктор Тихонов признался уже после матча: «Я послушал тех, кто советовал мне после ошибки Владислава Третьяка на последней минуте первого периода заменить его на Владимира Мышкина. Потом я извинился перед Владиславом».

Решающую шайбу в советские ворота забил Майк Эрузионе. Союз так и не смог отыграться. Это была триумфальна для Штатов.

Сборная СССР и сборная США на Олимпиаде-1980 khl.ru

Итог игры

Это событие мгновенно приобрело для США большую значимость. У хоккеистов получилось поднять национальный дух в непростое для Америки время.

На территории СССР к собственному проигрышу отнеслись как к нелепой случайности. Внимание ни на этой игре, ни на хоккеистах не акцентировалось. С Олимпиады советские спортсмены привезли достаточное количество золотых медалей, чтобы забыть о проигрыше студентам. К тому же, сами советские хоккеисты, несмотря на горечь поражения, за соперников были рады. В ходе турнира они довольствовались серебром, пишут на сайте КХЛ.