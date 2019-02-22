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История «Чуда на льду»: какой была цена проигрыша советских хоккеистов на Олимпиаде 1980 года

22 февраля 1980 в рамках зимних Олимпийских игр прошел хоккейный матч между СССР и США, который впоследствии получил говорящее название «Чудо на льду». Тогда команда американских студентов неожиданно для всех обыграла хоккеистов Союза, доминировавших в этом виде спорта больше десяти лет. Какой ценой выиграли американцы — в материале altapress.ru.

Совесткий хоккей
Совесткий хоккей
russianphoto

Неуверенное положение

Советский Союз занимал на мировой спортивной арене лидирующие позиции. Не было сомнений, что и этот хоккейный турнир после пяти побед в 1956—1976 годах и серии других успешных выступлений принесет победу — пишут «Аргументы и Факты».

Потенциальной опасности на олимпиаде в Лейк-Плэсиде команда СССР не видела, Америка как противник не воспринималась. Трудности предвидели в игре с командами Швеции и ЧССР. Но за частыми выигрышами и это не пугало советских хоккеистов — команда чувствовала себя расслабленно.

Хоккеисты США же, напротив, были подавлены. Как претендента на победу их не воспринимали. Политическая и экономическая ситуации также влияли на восприятие государства на спортивной арене и настроение команды: 1970-ые проходили для Штатов под знаменем холодной войны и тяжелого экономического кризиса. В этот момент стране как никогда нужна была победа.

Тренерский подход

Херб Брукс, тренер сборной США
Херб Брукс, тренер сборной США
wikipedia.org

Главным тренером сборной США поставили Херба Брукса. У него уже был опыт руководства национальной сборной — на чемпионате мира в 1979 году. Успехом для команды он не закончился — тогда хоккеисты заняли 7-ое место.

Брукс подошел к новой задаче с серьезно. Вооружившись психологическими знаниями, он с помощью анкетирования отобрал из 400 претендентов необходимое количество честолюбивых игроков, не подверженных звездной болезни. Он также поставил перед собой задачу — собрать команду играющую разными тактиками: силовой и европейский комбинационный хоккей.

Команду готовили по нескольким направлениям. Тренеру было важно нарастить выносливость и сплотить игроков. Метод был один — жесткость. Студенты тренировались дни на пролет. Брукс их не щадил: многочасовые тренировки, суровые наказания за любые проступки. За пять месяцев парни сыграли 62 игры в США, Канаде и Европе.

За все время тренировок в хоккеистах развилась ненависть к своему наставнику. Это сплотило команду. Брукс знал на что давить, как спровоцировать того или иного игрока.

На команду он влиял не только время подготовки, но и непосредственно во время Олимпиады. Чтобы устранить уважение к соперникам, он пытался принизить их статус, например, фамильярной манерой общения с тренером СССР.

После матча американские хоккеисты признавались, что манера поведения Брукса навсегда оставила след в их жизни.

«Чудо на льду»

Виктор Тихонов, тренер советской сборной
Виктор Тихонов, тренер советской сборной
khl.ru

Финальный матч состоялся 22 февраля. Победы США никто не ожидал, особенно советские хоккеисты, сообщает газета.ru. Даже сами американцы не верили в положительный исход — только тренер Брукс. До этого дня советской команде не было равных. И в матчах олимпиады 1980 года они без труда вышли в финал, обыграв Швецию и Чехословакию.

Ко всеобщему удивлению, после игры с американскими «студентами», ЧССР осталась за пределами финала олимпиады. Это стало первым сигналом, говорящим о сложности предстоящей игры. Но Союз был настолько уверен в себе, что и этому команда не придавала значения.

Главному тренеру сборной СССР Виктору Тихонову сложно было настроить сборную на игру с американцами. Никто не воспринимал их всерьез. Уверенные в победе советские хоккеисты уже готовились получить правительственные награды. Этим и воспользовался тренер сборной Америки. Он снова и снова использовал свои манипуляции, чтобы поднять дух своих игроков.

Первый период матча закончился в пользу СССР, второй тоже, но с небольшим преимуществом. Третий период сравнял счет — 3:3.

Впервые сравнять счет позволила ошибка Владислава Третьяка. Кистевой бросок за секунду до перерыва — шайба в воротах. Ситуация казалась Советскому Союзу неоднозначной — шли споры был ли гол на самом деле. Всё-таки засчитали.

После перерыва Третьяка заменили. Многие считают именно это решение тренера советской сборной ошибочным. Сам Виктор Тихонов признался уже после матча: «Я послушал тех, кто советовал мне после ошибки Владислава Третьяка на последней минуте первого периода заменить его на Владимира Мышкина. Потом я извинился перед Владиславом».

Решающую шайбу в советские ворота забил Майк Эрузионе. Союз так и не смог отыграться. Это была триумфальна для Штатов.

Сборная СССР и сборная США на Олимпиаде-1980
Сборная СССР и сборная США на Олимпиаде-1980
khl.ru

Итог игры

Это событие мгновенно приобрело для США большую значимость. У хоккеистов получилось поднять национальный дух в непростое для Америки время.

На территории СССР к собственному проигрышу отнеслись как к нелепой случайности. Внимание ни на этой игре, ни на хоккеистах не акцентировалось. С Олимпиады советские спортсмены привезли достаточное количество золотых медалей, чтобы забыть о проигрыше студентам. К тому же, сами советские хоккеисты, несмотря на горечь поражения, за соперников были рады. В ходе турнира они довольствовались серебром, пишут на сайте КХЛ.

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