Даже немцы заплакали: как полимерная глина в руках жительницы Барнаула превращается в необычные игрушки

Татьяна Кобзева создает авторских кукол из полимерной глины. Они «прописаны» уже во многих странах мира, а для некоторых покупателей стали символом серьезных жизненных перемен. От чего плачут клиенты Татьяны и что для нее дороже денег — в материале altapress.ru.

Краткое содержание

От детской мечты к реальности

Свою первую куклу Татьяна сделала в 2012 году. А уже вторая сразу была продана. Сначала это были мягкие текстильные красавицы.

Татьяна Кобзева , мастер-кукольник: Я выставила куклу в своем профиле в «Одноклассниках», кто-то заметил и захотел купить. А потом все пошло дальше. Сейчас я леплю кукол из полимерной глины. Мне этот материал больше нравится, куклы правдоподобны и похожи на людей.

Авторские куклы Фото: Екатерина Жолнерова Авторские куклы Фото: Екатерина Жолнерова Авторские куклы Фото: Екатерина Жолнерова

Татьяна — творческий человек с ранних лет. В детстве очень любила рисовать. Тогда же появилось огромное желание сделать куклу своими руками, но из-за того, что не было никакого опыта, у нее не получалось.

Татьяна Кобзева , мастер-кукольник: Сейчас есть доступное обучение онлайн либо в реальности можно съездить куда-либо на курсы. Мир стал более открыт, поэтому я выучилась и исполнила свою мечту.

Татьяна уже создала около сотни кукол, которые продаются в разные страны мира.

Процесс создания

Все начинается с возникшего в голове образа. Далее делается рисунок и определяется размер, который чаще зависит от желания заказчика. Изготавливается каркас из проволоки и берется основа. Она может быть из грубой либо из полимерной глины. Первый материал более дешевый и непрактичный, к нему Татьяна прибегает крайне редко. После формируются тело, голова, лицо, глазки, пальчики, а также остальные детали куклы и отправляются запекаться в печь.

Авторские куклы Предоставлено altapress.ru

Татьяна Кобзева , мастер-кукольник: Когда кукла собрана, я начинаю шить костюм. Если он сложный и мне нужны определенные элементы декора, то это очень долго. Например, национальный костюм, где требуется вышивка. Или недавно я делала куклу-охотника с ружьем. Его пришлось заказывать у специального мастера, а это тоже время.

В среднем на создание одного изделия у Татьяны уходит от трех дней до трех месяцев. В первую очередь все зависит от ее занятости, вдохновения и сложности выполнения костюма.

Стоимость кукол

Цены авторских изделий варьируются от 1 до 15 тыс. рублей. Самая дорогая кукла была продана в Испанию — это охотник с ружьем. Также куклы Татьяны живут в Израиле и Германии. Из последней страны заказы поступают чаще остальных.

Авторские куклы Предоставлено altapress.ru

Татьяна Кобзева , мастер-кукольник: Это такой товар, который не продается каждый день, кукол покупают время от времени, поэтому сейчас заказов не очень много.

На расходные материалы для одного изделия уходит от 1,5 до 2,5 тыс. рублей в зависимости от размера. На некоторые может понадобиться даже 5 тыс. рублей, если кукла выходит очень большой.

Татьяна Кобзева , мастер-кукольник: Я стараюсь делать их не больше 50 см. Если кукла выше, то уходит много материала, и, соответственно, стоимость значительно увеличивается.

Татьяна Кобзева Предоставлено altapress.ru

Полноценно зарабатывать на создании авторских кукол сейчас не получается, поэтому у Татьяны есть собственное индивидуальное предприятие. Она оформляет праздники, создает фотозоны с нуля, а также сдает их в аренду.

Конкуренция

Татьяна Кобзева считает, что среди мастеров-кукольников конкуренции в Барнауле нет.

Татьяна Кобзева , мастер-кукольник: У каждого мастера свой покупатель, то есть тот, кто купит у меня, уже никогда не купит у другого, и наоборот. Это все индивидуально, каждому нравится свое. Кто-то пройдет мимо моей витрины, а кто-то остановится и зависнет, будет мечтать о том, что однажды купит куклу. Я знаю девушку, которая два года любовалась одной из кукол. На третий год пришла и купила ее.

Авторские куклы Предоставлено altapress.ru

Этот случай в практике Татьяны не единственный. У нее была еще одна интересная клиентка, которая много раз подходила подержать в руках обезьянку. Однажды она пришла и сказала: «Да плевать на это кафе, я покупаю свою обезьянку». В ее планах на вечер был поход в кафе с друзьями, но она отказалась от этого ради давней маленькой мечты.

Необычный заказ

Татьяна рассказывает, что чаще у нее заказывают Бабу-ягу, малышей или что-то смешное. Иногда с портретным сходством.

Татьяна Кобзева , мастер-кукольник: Стопроцентное сходство я не делаю, а если оно минимальное, некий дружеский шарж, то с удовольствием.

Авторские куклы Фото: Екатерина Жолнерова

Самый необычный заказ мастер получила от женщины из Германии.

Татьяна Кобзева , мастер-кукольник: Мою куклу купили и увезли туда в подарок. Это был домовой эльф с большим носом и огромными ушами. Но его потеряли при переезде. Через какое-то время покупательница приехала в Алтайский край, нашла меня и попросила сделать такого же эльфа. Я объяснила ей, что идентичного сделать невозможно, так как двух одинаковых кукол просто не бывает.

Когда Татьяна закончила работу, заказчица обняла куклу, расплакалась и долго благодарила мастера. Эльф стал для нее больше чем просто подарок, поэтому совладать с эмоциями было трудно.

Авторские куклы Предоставлено altapress.ru

Для некоторых барнаульцев работы Татьяны становятся символичными. На одной из ярмарок какая-то женщина купила у нее куклу-малыша. Через год вернулась и рассказала мастеру о том, как после этой покупки узнала, что станет бабушкой.

Татьяна Кобзева , мастер-кукольник: Я люблю ярмарки. Ко мне подходят и восхищаются творчеством, а такие эмоции порой дороже денег. Это очень вдохновляет.

Авторские куклы Предоставлено altapress.ru

Благотворительность

Татьяна с некоторыми своими друзьями периодически помогает детскому дому № 1. Ездит к детям с мастер-классами и подарками. Последний раз они делали открытки к 8 Марта. А ранее шили кукол.

Татьяна Кобзева , мастер-кукольник: Мы закупаем материалы для мастер-классов, я приезжаю к ребятишкам и начинаю заниматься с ними. Материал, который остается после наших встреч, оставляю им, чтобы продолжали практиковаться. Я даю каждому возможность для творчества, поэтому у меня нет шаблонов, показываю им только основу. Допустим, те же самые открытки все дети сделали по-своему.

Вдохновение

Сейчас в планах у Татьяны сделать куклу — шамана Горного Алтая. Этот образ возник в ее голове после прочтения книги нашего земляка Андрея Коробейщикова.

Авторские куклы Фото: Екатерина Жолнерова

На вопрос, есть ли у нее кукла, которую она ни при каких обстоятельствах не продаст, мастерица ответила: «Я стараюсь такие не создавать, но одна все-таки есть. Делала свой автопортрет. С продажи эту куклу я убрала, и теперь она украшает мой дом».