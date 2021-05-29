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Жизнь

История кино на Алтае. Как в Барнауле начали показывать «говорящие фильмы»

В начале XX века барнаульцы с ажиотажем ждали появления звукового кинотеатра. По городу ходили слухи. Но чтобы в Барнауле появился звуковой проектор, городу должно было крупно повезти.

Кинотеатр.
Кинотеатр.
unsplash.com

Доходило до того, что администрация кинотеатра «1-го Союзкино» была вынуждена на страницах газет опровергать слухи.

В Барнауле долгое время не было настоящего звукового проектора. Массовый выпуск «звуковых блоков» к отечественным проекторам «Томп-4» только начался, сообщает altlib.ru. И наконец, осенью 1932 года городу повезло: он получил звуковой проектор.

Известный барнаульский киномеханик Михаил Кухмистер изучил схему подключения этого устройства, нашел необходимые детали и самостоятельно переоборудовал установку в своем кинотеатре. Так появилась первая на Алтае и вторая в Западной Сибири звуковая киноустановка.

После столь громкого события изменился статус кинотеатра, и его название. Оно сменилось на «Звуковой кинотеатр 1-й Роскино». Цены на билеты вместе со статусом тоже выросли.

Кинотеатр.
Кинотеатр.
unsplash.com

Кинотеатр торжественно открылся 25 декабря 1932 года показом фильма Иосифа Прута «Для вас найдется работа».

Несмотря на повышению цен на билеты, желающих увидеть «говорящий фильм» не убавилось. В первый день в забитом до отказа кинозале дали три сеанса. Ажиотаж не утихал и в последующие месяцы.

При этом в алтайской глубинке вплоть до 1950-х годов продолжали действовать немые кинопередвижки. Однако звуковое кино быстро заняло место в сердцах барнаульцев, и к концу 1930-х годов оно триумфальным шествием прошло по всем экранам крупных кинотеатров Алтая.

Анна Карпова

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