История любви: блогер вышла замуж за своего 20-летнего пасынка

Известная в Instagram блогер Марина Балмашева вышла замуж за своего пасынка Владимира.

Пара решила узаконить свои отношения после того, как стало известно о беременности.

«Муж и жена. Огромное спасибо за ваши теплые слова», — подписала Бальмашева фото.

Она сообщила, что на регистрации были только она, муж и его мама. Ранее пара объявила, что ждет ребенка.

Марина Балмашева развелась после 14 лет брака в начале 2020 года. До этого она похудела на 60 кг.

«Между нами все же есть что-то искреннее. А как долго это продлится — никому неизвестно», — разоткровенничалась 35-летняя молодая жена.

Бывшие супруги взяли на воспитание пятерых детей. Двое сыновей от прежнего брака мужа жили с матерью, но потом переехали к отцу.

Младшему брату на тот момент было 16 лет, пишет ura.ru. Мужчина рассказал, что начал замечать, как Балмашева флиртует с сыном, а после и вовсе застал их в одной постели. Он уверен — бывшая жена совратила юношу.