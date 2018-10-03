История любви: поклонники Анжелики Варум и Леонида Агутина пришли в восторг от их фото

Комментаторы пришли в восторг от снимка.

«Какие жизнерадостные! Красивые!», «Люблю вашу пару! Счастья вам!», «Какие вы все-таки классные, настоящие, без фальши, счастливые лица», «Очень редко я видела такие необыкновенно счастливые лица у Анжелики, а особенно у Леонида», «Анжелика с каждым годом только молодеет!» — написали в комментариях поклонники артистов, пишет mail.ru.

«Леонид, вы удивительная пара, таких больше не знаю. Анжелика это вечная нежность, деликатность, девочка, не имеющая возраста. И вы — Мужчина… Достойный и уважаемый. Пусть Ангел-Хранитель всегда будет с вами», — прокомментировала одна из подписчиц.

Ранее Леонид Агутин опубликовал совместный снимок со своей женой Анжеликой Варум. Они с супругой побывали на шоу-программе «Субботний вечер», где записали дуэтом песню «На паузу».

Поклонники пришли в восторг от фото и оставили в комментариях комплименты: «Какие вы красивые! Я вас люблю!», «Близняшки», «Какие же вы хорошие, как же приятно смотреть на вас… Безо всякой лести», «Счастье витает в воздухе», «Люблю эту пару. Как мне кажется, они самые искренние».

Агутин и Варум поженились в 2000 году. До этого артисты несколько лет встречались. У пары есть взрослая дочка Елизавета, которая родилась в феврале 1999 года, также у Леонида от предыдущих отношений есть дочь Полина.