История ненависти и насилия. В алтайской «Шишковке» прочтут лекции про войны и публичные казни

В Алтайской краевой библиотеке им. Шишкова стартует новый сезон лекций «Энергия знаний». В этот раз он будет посвящен истории.

Курс лекций стартует 12 ноября. Лекции прочтет кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой всеобщей истории и международных отношений АлтГУ Сергей Усольцев, сообщается на сайте библиотеки.

В первый день 12 ноября он расскажет о семейных ценностях в разных эпохах, что думали о любви 300 и 1000 лет назад, когда начали заключать официальные браки.

19 ноября Усольцев объяснит, как возникали военные конфликты в древности, средневековье и в новое время и почему исчезли публичные казни.

26 ноября лектор расскажет об изобретении алфавита, а 3 декабря — об изобретении календаря.

Лектории проходят в «Шишковке» по субботам, начало в 16:00, вход свободный, 12+.