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Жизнь

История ненависти и насилия. В алтайской «Шишковке» прочтут лекции про войны и публичные казни

В Алтайской краевой библиотеке им. Шишкова стартует новый сезон лекций «Энергия знаний». В этот раз он будет посвящен истории.

Открытие третьего этажа библиотеки имени В.Я. Шишкова.
Открытие третьего этажа библиотеки имени В.Я. Шишкова.
Анна Зайкова.

Курс лекций стартует 12 ноября. Лекции прочтет кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой всеобщей истории и международных отношений АлтГУ Сергей Усольцев, сообщается на сайте библиотеки.

В первый день 12 ноября он расскажет о семейных ценностях в разных эпохах, что думали о любви 300 и 1000 лет назад, когда начали заключать официальные браки.

19 ноября Усольцев объяснит, как возникали военные конфликты в древности, средневековье и в новое время и почему исчезли публичные казни.

26 ноября лектор расскажет об изобретении алфавита, а 3 декабря — об изобретении календаря.

Лектории проходят в «Шишковке» по субботам, начало в 16:00, вход свободный, 12+.

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