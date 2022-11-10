История ненависти и насилия. В алтайской «Шишковке» прочтут лекции про войны и публичные казни

Курс лекций стартует 12 ноября. Лекции прочтет кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой всеобщей истории и международных отношений АлтГУ Сергей Усольцев, сообщается на сайте библиотеки.
В первый день 12 ноября он расскажет о семейных ценностях в разных эпохах, что думали о любви 300 и 1000 лет назад, когда начали заключать официальные браки.
19 ноября Усольцев объяснит, как возникали военные конфликты в древности, средневековье и в новое время и почему исчезли публичные казни.
26 ноября лектор расскажет об изобретении алфавита, а 3 декабря — об изобретении календаря.
Лектории проходят в «Шишковке» по субботам, начало в 16:00, вход свободный, 12+.