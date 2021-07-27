27 июля
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Жизнь

Истязателя шестерых детей из Алтайского края приговорили к 3,5 годам общего режима

Вступил в законную силу приговор Славгородского суда в отношении многодетного отца, мучившего шестерых детей. Его отправляют в тюрьму на 3 года и 5 месяцев, сообщает пресс-служба краевой Прокуратуры.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
CC0

Установлено, что для воспитания несовершеннолетних детей (возрастом от 6 до 15 лет) мужчина использовал довольно жестокие методы. Он систематически их бил и унижал. В ход шли кулаки, ремень и даже черенок от лопаты. От последнего особенно досталось 12-летнему сыну осужденного. Черенком мужчина сломал ребенку руку. Поводом стало «поведение, которое не отвечало требованиям отца».

Ребенок, насилие.
Ребенок, насилие.
unsplash.com

«C учетом исследованных доказательств, осужденный признан виновным в совершении совокупности преступлений: истязании, причинении вреда здоровью средней тяжести в отношении малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии и с использованием предмета, используемого в качестве оружия, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем», — пояснили в пресс-службе.

Многодетный горе-отец признал свою вину. Кроме того, суд нашел дополнительные смягчающие обстоятельства. В итоге, мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на 3 года и 5 месяцев.

Однако адвокат осужденного требовал более мягкого приговора и просил назначить клиенту условный срок. Его апелляция была признана необоснованной.

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