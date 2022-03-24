По словам специалиста, Россию вряд ли отключат от интернета. Если это сделать, уточнил он, то могут возникнуть проблемы с рядом сайтов, а также остановится работа многих сервисов — в частности, системообразующих, банковских и социальных.
Но если отключение произойдет, то для трафика останутся другие маршруты через альтернативных операторов связи и другие страны.
Мясоедов уточнил, что у большинства государств есть свои серверы с интернет-сервисами и частью глобальной Сети.
«В случае РФ такой частью глобальной паутины является, например, Рунет, где адреса сайтов пишутся на кириллице. Многие из этих сайтов полностью локализованы и хранят как пользовательский, так и технический контент внутри России», — объяснил директор компании.