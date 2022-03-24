Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал агентству «Прайм», какими могут быть последствия отключения России от интернета.

По словам специалиста, Россию вряд ли отключат от интернета. Если это сделать, уточнил он, то могут возникнуть проблемы с рядом сайтов, а также остановится работа многих сервисов — в частности, системообразующих, банковских и социальных.

Но если отключение произойдет, то для трафика останутся другие маршруты через альтернативных операторов связи и другие страны.

Мясоедов уточнил, что у большинства государств есть свои серверы с интернет-сервисами и частью глобальной Сети.