24 марта
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Жизнь

IT-эксперт — о том, что будет, если Россию отключат от интернета

Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал агентству «Прайм», какими могут быть последствия отключения России от интернета.

Компьютер, ноутбук.
Компьютер, ноутбук.
СС0

По словам специалиста, Россию вряд ли отключат от интернета. Если это сделать, уточнил он, то могут возникнуть проблемы с рядом сайтов, а также остановится работа многих сервисов — в частности, системообразующих, банковских и социальных.

Но если отключение произойдет, то для трафика останутся другие маршруты через альтернативных операторов связи и другие страны.

Мясоедов уточнил, что у большинства государств есть свои серверы с интернет-сервисами и частью глобальной Сети.

«В случае РФ такой частью глобальной паутины является, например, Рунет, где адреса сайтов пишутся на кириллице. Многие из этих сайтов полностью локализованы и хранят как пользовательский, так и технический контент внутри России», — объяснил директор компании.

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