IT-компания выявила накрутку голосов за дочь Алсу в финале шоу «Голос. Дети»

Group-IB, которую Первый канал нанял для проверки итогов голосования в финале шоу «Голос. Дети», обнаружила массированную автоматизированную отправку sms пользу участницы Микеллы Абрамовой, дочери певицы Алсу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу IT-компании. Первый канал решил отменить итоги и переиграть финал.

В накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тысяч сообщений, сообщили в компании.

Из сообщения Group-IB:

При этом на стороне лиц, задействованных в накрутке, возникла техническая проблема, в результате которой часть кода, написанного для автоматизации отправки сообщений, попала в текст СМС в виде «07 31: 2019−04−26 22:47:31», где 07 — порядковый номер участника.

Под номером 7 в голосовании значилась Микелла Абрамова.

По данным экспертов, все телефонные номера принадлежат одному оператору, использовался один тариф. На момент проверки эти номера были недоступны.

Также в ходе расследования аналитики ранжировали все регионы голосования, и один из них продемонстрировал необычно высокую активность сразу после начала голосования.

Алсу с дочкой Микеллой. instagram.com/alsou_a

Исследование показало, что для совершения IVR-звонков здесь были использованы боты. В частности, голосование шло с уникальных номеров, следующих подряд. Звонков с таких номеров для голосования за одного из участников поступило более 30 тысяч.

При этом в компании заявили, что специально не раскрывают данные по регионам, где было зафиксировано аномально высокое голосование, до публикации финального отчета. Поэтому любая информация о голосовании регионов, опубликованная не от Group-IB и Первого канала, не является действительной.

Напомним, 14 мая появилась информация от компании «СМС сервисы» (занималась подсчетом голосов), которая огласила свои результаты проверки зрительского голосования в финале шоу «Голос. Дети». Там исключили возможность ошибки или подтасовки результатов, писала Газета.ру.

Что решил Первый канал?

«Первый канал принимает беспрецедентное решение провести отдельный специальный выпуск проекта „Голос.Дети“ в прямом эфире 24 мая с участием всех финалистов», — говорится в официальном сообщении канала.

Здесь подчеркнули: задача аудита состояла в том, чтобы подтвердить или опровергнуть факт оказания искусственного воздействия на голосование, а не в том, чтобы предъявить кому-либо обвинения.

Из сообщения Первого канала:

«Голос.Дети» — телепроект, который призван дарить только позитивный опыт участникам. И, безусловно, дети не должны нести ответственности за действия, предпринятые не ими. Каждый участник становится членом большой семьи «Голоса». А в трудную минуту семьи становятся еще более сплоченными.

Шоу «Голос. дети» Скрин с Youtube

Телеканал также примет меры, чтобы усовершенствовать и дополнительно защитить механизм голосования и чтобы случившееся не повторилось впредь. Обновление завершат до старта следующего сезона проекта. «Произошедшее в шестом сезоне „Голос.Дети“ должно стать первым и последним случаем, когда кто-то попытался управлять зрительским выбором», — подчеркнули на Первом канале.

Что случилось?

Победительницей последнего сезона шоу «Голос. Дети» стала дочь российской певицы Алсу и экс-сенатора Ралифа Сафина Микелла Абрамова. По результатам телефонного голосования она набрала 56,5% голосов, занявший второе место Ержан Максим — 27,9%. Сразу после финала заговорили о возможности накруток голосов.

Первый канал начал собственное расследование и привлек международную компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.

Тем временем дети, ставшие заложниками этой ситуации, решили спеть дуэтом. Видеозапись работы Микеллы и Ержана в студии появилась на youtube-канале матери Микеллы — певицы Алсу. На кадрах финалисты шоу поют песню о любви, раскладывая партии по голосам, сообщает URA.ru.