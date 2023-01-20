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Жизнь

IT-специалисты смогут получить отсрочку от весеннего призыва

IT-специалисты смогут подать заявку на отсрочку от весеннего призыва с 23 января, сообщает РИА Новости.

Работа. Бизнес. Компьютер.
Работа. Бизнес. Компьютер.
unsplash.com.

Теперь IT-специалисты смогут самостоятельно подать информацию для заявки на отсрочку.

Сделать это можно с 23 января по 6 февраля через «Госуслуги». Данные отобразятся в личном кабинете работодателя. Также организация может сама внести в список сотрудника, который не отправлял свои данные.

До 9 февраля компании должны проверить и подтвердить их и направить списки в Минцифры, также через «Госуслуги».

Для получения отсрочки от весеннего призыва IT-специалист должен быть гражданином России в возрасте от 18 до 27 лет, работать по трудовому договору не менее 11 месяцев, а также иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку.

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