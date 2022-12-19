Конкуренция среди работодателей за ИТ-специалистов постоянно увеличивается. Сказывается она и на продвижении проектов информатизации в здравоохранении Алтайского края. Пусть в сфере здравоохранения масштаб дефицита ИТ-специалистов остается незначительным, но все же из-за этого некоторые проекты порой сдвигаются на три-четыре месяца — это время уходит на поиск и адаптацию новых специалистов.

Несмотря на это, жизнь в плане развития информационных технологий в сфере здравоохранения Алтайского края в 2022 году оказалась насыщенной новыми успехами и достижениями.

Так в середине 2022 года всем жителям Алтайского края стала доступна новая услуга на едином портале государственных услуг — прикрепление к поликлинике. Об этой, а также других электронных услугах в здравоохранении мы поговорим с директором КГБУЗ «Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр» Виталием Азановым.

— Виталий , расскажите , как прикрепиться к поликлинике онлайн?

— Для того, чтобы прикрепиться к поликлинике без личного посещения медучреждения, достаточно подать заявление на gosuslugi.ru. Требуется корректно указывать личные данные, данные полиса ОМС в настройках портала. Часто вместо номера полиса ОМС вводят номер бланка, на котором напечатан полис ОМС, и происходит ошибка — как в прикрепления, так и в записи на прием к врачу.

По законодательству поменять прикрепление к поликлинике в своём регионе можно один раз в год. При переезде в другие регионы или при прекращении работы страховой компании — без ограничений. В случае, если поликлиника серьезно перегружена, то она имеет право отказать в прикреплении, о чем придет информация также через портал gosuslugi.ru, но такое происходит, к счастью, нечасто.

— Можно ли сейчас вызвать врача на дом онлайн?

— Да, действительно, еще одним достижением информационных и организационных решений стал сервис вызова врача на дом, также доступный на портале государственных услуг. На поданную заявку на вызов врача на дом на усмотрение поликлиники может поступить отказ, поэтому злоупотреблять такой возможностью не стоит.

Право вызова врача есть у пациентов, которые имеют один из следующих симптомов и не могут самостоятельно прийти в поликлинику: есть симптомы ОРВИ или гриппа, температура тела превышает отметку в 38 градусов, сыпь на коже, есть сильная тошнота или рвота, присутствует многократный жидкий стул, беспокоят сильные головокружения, ограничена подвижность из-за болей в позвоночнике или суставах нижних конечностей.

— Прижился ли в Алтайском крае электронный больничный?

— Эту тему в начале 2022 года обсуждали часто, т.к. с 1 января электронный больничный, вернее — электронный лист нетрудоспособности, вошел в нашу жизнь. Все сложности мы преодолели, а медицинские организации научились их выдавать, продлевать, закрывать. Также и работодатели не почувствовали серьезных проблем, сервис запустился и стал приносить свою пользу. На сегодня многим стало легче, стало значительно меньше напряжения, которое возникало тогда, когда допускались ошибки и их приходилось править через посещение медицинской организации.

За 11 месяцев 2022 года в государственных медицинских организациях оформлено более 700 тысяч электронных листов нетрудоспособности.

— Скажите , а как работают электронные медицинские свидетельства о рождении?

— Да, медицинские свидетельства о рождении перевели в электронный вид, с доступом через единый портал государственных услуг при согласии пациента на оформление в электронном виде. Вообще, медицинское свидетельство о рождении выдается в роддоме. Его нужно отнести в ЗАГС, чтобы оформить обычное свидетельство о рождении. В случае, если же имеется согласие на выдачу медицинского свидетельства в электронном виде, то ЗАГС получит доступ к нему дистанционно.

Пока что само свидетельство о рождении, выдаваемое ЗАГСами остается на бумаге, но это один из первых шагов.

— Расскажите о базе выданных медицинских справок на право вождения?

— Внутри системы здравоохранения создана единая база выданных медицинских справок на право вождения автомобилями. Кроме того, к этой базе мы смогли подключить все частные медицинские организации. Благодаря этому обеспечивается прозрачность оформления такого документа и в дальнейшем позволит организовать взаимодействие с Госавтоинспекцией.

— Справки на право владением оружием тоже переведены в электронный вид?

— Да, именно так. Как и ряд других документов, медицинская справка на право владения оружием осталась только в электронном виде. Больше на бумажном носителе таких справок не будет. Теперь все выданные справки все справки доступны Росгвардии.

Кроме того, нужно уточнить, что медицинские справки на право владения оружием могут выдавать только государственные медицинские организации. Такой подход исключает возможность фальсификации справок.

— Расскажите о работе службы 122.

— В 2022 году также создан и запущен в работу специальный контакт-центр 122. С помощью этой службы граждане могут записаться на прием к врачу, вызвать врача на дом, а также подать предложение, обращение или жалобу по любому вопросу в здравоохранении. Служба работает на базе консультативно-диагностического центра с подключением операторов поликлиник. На сегодня контакт-центр ежедневно обрабатывает более 8000 звонков, как входящей, так и исходящей связи.

— Как информатизация может помочь потерявшимся гражданам?

— Мы интенсивно работали над этим, и смогли организовать информационное взаимодействие с управлением министерства внутренних дел по Алтайскому краю по потерявшимся гражданам, попавшим в систему здравоохранения в сложных состояниях, тем, кого разыскивают родные: без сознания, потерявшим память и поступившим без каких-либо документов. Ранее поиск таких людей происходил в телефонном режиме, а на сегодня все сведения о таких гражданах заносятся в специальную систему и передаются в специальный отдел МВД, занимающийся поиском.

— Как продвигается работа над созданием электронного рецепта?

— Обещание запустить этот проект давалось еще в конце 2021 года, но из-за целого ряда событий до конца запустить проект так пока и не удалось. Однако к концу этого года планируем выпустить в свет приложение «Электронный рецепт», для начала по рецептам льготного лекарственного обеспечения, и уже в 2023 году рецепты коммерческие, выписанные в поликлиническом звене. Через приложение можно будет не только увидеть, что назначено, но и выбрать, где получить или приобрести данные медикаменты, сравнив наличие и доступность.

Приложение уже доступно в магазинах как Android, так и iPhone — «Мой Рецепт». Но еще раз подчеркнем, сначала начнем с льготной категории, чтобы все отладить.

— Как вы оцениваете процесс информатизации внутри системы здравоохранения Алтайского края?

— В этом году нам удалось многое реализовать в этой сфере: расширялись медицинские, лабораторные системы, дошли до хозяйственного блока. Целых 156 организаций смогли перевести в облачную бухгалтерию и кадровую, зарплатную систему. Также унифицировали многие подходы — например, появился справочник должностей или типы основных средств. Все это позволяет уже сейчас уменьшить объем запросов в медицинские организации и министерство здравоохранения и формировать достоверные отчеты для анализа на основе первичных данных.

Факты В 2022 году создана единая база медицинских справок на право вождение автомобиля , включая все частные медицинские организации. Справки на право владения оружием теперь могут быть выданы только в электронном виде , с передачей данных в Росгвардию. Создан контакт-центр с коротким телефонным номером 122 , позволяющий осуществить запись на прием к врачу , вызов врача на дом , подать предложение/обращение/жалобу по любому вопросу в здравоохранении края.

Алтайский краевой медицинский информационно-­аналитический центр, КГБУЗ

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