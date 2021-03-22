Италия выдала России уфимского бизнесмена, обвиняемого в мошенничестве и преднамеренном банкротстве

Предприниматель Андрей Смышляев с 2019 года находился в международном розыске. Но уже вскоре он вернется на родину, где его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и преднамеренном банкротстве, сообщает информагенство РБК.

Бизнесмена выдали России итальянские власти.

«В сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России из Италии экстрадирован Андрей Смышляев. В настоящее время обвиняемый передан российским правоохранительным органам», — цитирует издание слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Озеро Комо. Италия. pixabay.com.

Следствие установило, что в период с 2014 по 2016 годы Андрей Смышляев купил у компании-поставщика автошины на сумму в 900 млн рублей. Он получил товар, но деньги не заплатил.

В МВД информагентству сообщили, что, будучи руководителем уже другой фирмы, в 2015 году бизнесмен намеренно обанкротил компанию. Он причинил ущерб на 2,8 млрд рублей. Организация не смогла расплатиться с долгами и была признана несостоятельной.

Полиция. МВД. Анна Зайкова

В итоге, управление МВД в Уфе возбудило уголовные дела о мошенничестве и преднамеренном банкротстве. Сегодня они объединены в одно производство, а Смышляеву заочно предъявлено обвинение.

Суд признал бизнесмена банкротом в 2018 году, после чего он сбежал в Италию. В 2019 году из-за долгов Смышляева были арестованы счета его несовершеннолетних детей и 74-летнего тестя.

Российского бизнесмена задержали в одном из самых престижных курортных регионов в итальянских Альпах — в городе Комо. Теперь его доставят в Москву, сообщили РБК в прокуратуре Башкирии.