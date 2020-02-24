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Жизнь

Итальянские страсти. Из окон барнаульской многоэтажки летела домашняя утварь

Барнаульцы стали свидетелями жаркой ссоры между молодыми людьми: из окна дома на ул. Юрина выбрасывали разные домашние вещи. Об этом рассказали местные жители в группе «Инцидент Барнаул».

Собака в окне.
Собака в окне.
Анна Зайкова

С балкона ранним утром полетели монитор, системный блок, гладильная доска, балконная дверь, горшки.

Соседям пришлось вызвать полицию.

Барнаульцы поругались и выкинули вещи из окна.
Барнаульцы поругались и выкинули вещи из окна.
«Инцидент Барнаул»

Барнаульцы не поскупились на предположения о причинах ссоры молодых жильцов:

«А говорят в Барнауле безденежье! Люди вот так запросто могут выбросить из окна дорогие вещи. Наверное, решили обновить»

«Он наверно слишком много играл в танки»

«Видимо, подарок в виде носок и пены для бритья не понравился»

«Это была спланированная акция! Чтоб под окнами не парковались на ночь»

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