Итальянские страсти. Из окон барнаульской многоэтажки летела домашняя утварь

С балкона ранним утром полетели монитор, системный блок, гладильная доска, балконная дверь, горшки.
Соседям пришлось вызвать полицию.
Барнаульцы не поскупились на предположения о причинах ссоры молодых жильцов:
«А говорят в Барнауле безденежье! Люди вот так запросто могут выбросить из окна дорогие вещи. Наверное, решили обновить»
«Он наверно слишком много играл в танки»
«Видимо, подарок в виде носок и пены для бритья не понравился»
«Это была спланированная акция! Чтоб под окнами не парковались на ночь»