Итальянский шик и никакого масс-маркета: как в Барнауле прошла фэшн-вечеринка «Designer collections premiere 2021»

В показе принимали участие 7 дизайнеров из городов Сибири. В своих коллекциях они используют только итальянские ткани, которые отличаются высоким качеством. Модельеры — участники «Designer collections premiere 2021» — уже давно отказались от производства изделий масс-маркета. Как и их клиенты.
Юлия Дежоли,
дизайнер бренда D. Jolie, организатор мероприятия:
Мы решили сделать масштабный показ, чтобы люди узнали о нашем творчестве, о коллекциях других специалистов, об авторских работах. А также, чем отличается дизайнерская одежда от масс-маркета. У нас натуральные, люксовые ткани из Италии и отличное качество изделий. Хотелось показать клиентам эту разницу.
Разницу в качестве между дешевыми и дорогими изделиями отмечают все участники показа.
Юлия Шишкина,
дизайнер, представитель студии «Модное место»:
Многие бренды масс-маркета используют переработанное сырье из коллекций, которые не проданы. Но эта ткань сама по себе уже не качественная. Она «пятнистая», так как волокна склеены из различных материалов. Пару стирок и это все расходится, склейка не выдерживает температур, одежда садится или растягивается и приходится идти за новой.
На Юлии платье ее же бренда. Она с гордостью показывает качество: прошитые строчки, швы, идеальное кружево.
«Designer collections premiere 2021» зародились с детства. Кто-то в три года «неудачно» познакомился со швейной машинкой, кто-то начал свой путь с обучения в школе моды для юных дизайнеров, кто-то просто любил рисовать.
Юлия Дежоли,
дизайнер бренда D. Jolie, организатор мероприятия:
Я начала рисовать с детства, любила придумывать неординарную одежду, что-то новое, яркое. Подружки часто просили меня моделировать платья на выпускные.
По мнению участников показа, с модой в Алтайском крае, да и в целом в Сибири, сложно. Людям проще пойти и купить готовую вещь, чем снимать мерки, выбирать ткань, согласовывать это с дизайнером. Но качественная одежда для многих является вызовом и раскрытием себя.
Елена Воронкова,
дизайнер собственного бренда Elena Voronkova:
Мы сами себе ставим много блоков, не раскрепощаемся. У нас такой менталитет и ничего с этим не сделать. Но сейчас появляются молодые специалисты, проводятся показы и индустрия меняется в лучшую сторону. Главное не останавливаться.
Дизайнер Юля Шишкина тоже отмечает: многие покупатели говорят «это не мое», поэтому развитие моды идет тяжело.
Юлия Шишкина,
дизайнер, представитель студии «Модное место»:
С Европой нас не сравнить, так как в Сибири очень зашоренные люди, зажатые, не раскрытые. Но те, кто хотя бы раз увидит красоту и качество дизайнерской вещи, становятся нашими постоянными клиентами. Это смелые люди.
Коллекции «Designer collections premiere 2021» были показаны приглашенными моделями, но на подиум выходили и сами клиентки модных домов. Для любителей индустрии моды такие встречи, каким бы штампом не звучало, это глоток свежего воздуха.
Алина Сергеева,
дизайнер бренда «Sergali», организатор мероприятия:
Планируем делать показы два раза в год. Хотим приравнять их к неделям высокой моды в Москве, Милане, Париже, собирать коллег, продвигать, знакомиться. В одиночку очень сложно вывести свою коллекцию и продать ее, а тут мы дизайнерам даем такую возможность.
Виктория Лущик