Итальянский шик и никакого масс-маркета: как в Барнауле прошла фэшн-вечеринка «Designer collections premiere 2021»

В Барнауле прошел вечер высокой моды. Амбиции организаторов были настолько высоки, что они пообещали в дальнейшем приравнять такие встречи к модным показам Москвы, Милана и Парижа. Корреспонденты altapress.ru 18 августа побывали на «Designer collections premiere 2021» и выяснили, почему сибирские модельеры делают акцент на цветы, и как итальянские ткани согревают сердце, но опустошают кошелек местных покупателей.

В показе принимали участие 7 дизайнеров из городов Сибири. В своих коллекциях они используют только итальянские ткани, которые отличаются высоким качеством. Модельеры — участники «Designer collections premiere 2021» — уже давно отказались от производства изделий масс-маркета. Как и их клиенты.

Юлия Дежоли,

дизайнер бренда D. Jolie , организатор мероприятия:

Мы решили сделать масштабный показ, чтобы люди узнали о нашем творчестве, о коллекциях других специалистов, об авторских работах. А также, чем отличается дизайнерская одежда от масс-маркета. У нас натуральные, люксовые ткани из Италии и отличное качество изделий. Хотелось показать клиентам эту разницу.

Разницу в качестве между дешевыми и дорогими изделиями отмечают все участники показа.

Юлия Шишкина,

дизайнер , представитель студии «Модное место»:

Многие бренды масс-маркета используют переработанное сырье из коллекций, которые не проданы. Но эта ткань сама по себе уже не качественная. Она «пятнистая», так как волокна склеены из различных материалов. Пару стирок и это все расходится, склейка не выдерживает температур, одежда садится или растягивается и приходится идти за новой.

Вечеринка «Designer collections premiere 2021». Дарья Беркетова.

На Юлии платье ее же бренда. Она с гордостью показывает качество: прошитые строчки, швы, идеальное кружево.

«Designer collections premiere 2021» зародились с детства. Кто-то в три года «неудачно» познакомился со швейной машинкой, кто-то начал свой путь с обучения в школе моды для юных дизайнеров, кто-то просто любил рисовать.

Юлия Дежоли,

дизайнер бренда D. Jolie , организатор мероприятия:

Я начала рисовать с детства, любила придумывать неординарную одежду, что-то новое, яркое. Подружки часто просили меня моделировать платья на выпускные.

По мнению участников показа, с модой в Алтайском крае, да и в целом в Сибири, сложно. Людям проще пойти и купить готовую вещь, чем снимать мерки, выбирать ткань, согласовывать это с дизайнером. Но качественная одежда для многих является вызовом и раскрытием себя.

Елена Воронкова,

дизайнер собственного бренда Elena Voronkova:

Мы сами себе ставим много блоков, не раскрепощаемся. У нас такой менталитет и ничего с этим не сделать. Но сейчас появляются молодые специалисты, проводятся показы и индустрия меняется в лучшую сторону. Главное не останавливаться.

Дизайнер Юля Шишкина тоже отмечает: многие покупатели говорят «это не мое», поэтому развитие моды идет тяжело.

Юлия Шишкина,

дизайнер , представитель студии «Модное место»:

С Европой нас не сравнить, так как в Сибири очень зашоренные люди, зажатые, не раскрытые. Но те, кто хотя бы раз увидит красоту и качество дизайнерской вещи, становятся нашими постоянными клиентами. Это смелые люди.

Вечеринка «Designer collections premiere 2021». Дарья Беркетова.

Коллекции «Designer collections premiere 2021» были показаны приглашенными моделями, но на подиум выходили и сами клиентки модных домов. Для любителей индустрии моды такие встречи, каким бы штампом не звучало, это глоток свежего воздуха.

Алина Сергеева,

дизайнер бренда «Sergali», организатор мероприятия:

Планируем делать показы два раза в год. Хотим приравнять их к неделям высокой моды в Москве, Милане, Париже, собирать коллег, продвигать, знакомиться. В одиночку очень сложно вывести свою коллекцию и продать ее, а тут мы дизайнерам даем такую возможность.

Виктория Лущик