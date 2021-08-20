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Жизнь

Итальянский шик и никакого масс-маркета: как в Барнауле прошла фэшн-вечеринка «Designer collections premiere 2021»

В Барнауле прошел вечер высокой моды. Амбиции организаторов были настолько высоки, что они пообещали в дальнейшем приравнять такие встречи к модным показам Москвы, Милана и Парижа. Корреспонденты altapress.ru 18 августа побывали на «Designer collections premiere 2021» и выяснили, почему сибирские модельеры делают акцент на цветы, и как итальянские ткани согревают сердце, но опустошают кошелек местных покупателей.

Вечеринка «Designer collections premiere 2021».
Вечеринка «Designer collections premiere 2021».
Дарья Беркетова.

В показе принимали участие 7 дизайнеров из городов Сибири. В своих коллекциях они используют только итальянские ткани, которые отличаются высоким качеством. Модельеры — участники «Designer collections premiere 2021» — уже давно отказались от производства изделий масс-маркета. Как и их клиенты.

Юлия Дежоли,
дизайнер бренда D. Jolie, организатор мероприятия:

Мы решили сделать масштабный показ, чтобы люди узнали о нашем творчестве, о коллекциях других специалистов, об авторских работах. А также, чем отличается дизайнерская одежда от масс-маркета. У нас натуральные, люксовые ткани из Италии и отличное качество изделий. Хотелось показать клиентам эту разницу.

Разницу в качестве между дешевыми и дорогими изделиями отмечают все участники показа.

Юлия Шишкина,
дизайнер, представитель студии «Модное место»:

Многие бренды масс-маркета используют переработанное сырье из коллекций, которые не проданы. Но эта ткань сама по себе уже не качественная. Она «пятнистая», так как волокна склеены из различных материалов. Пару стирок и это все расходится, склейка не выдерживает температур, одежда садится или растягивается и приходится идти за новой.

Вечеринка «Designer collections premiere 2021».
Вечеринка «Designer collections premiere 2021».
Дарья Беркетова.

На Юлии платье ее же бренда. Она с гордостью показывает качество: прошитые строчки, швы, идеальное кружево.

«Designer collections premiere 2021» зародились с детства. Кто-то в три года «неудачно» познакомился со швейной машинкой, кто-то начал свой путь с обучения в школе моды для юных дизайнеров, кто-то просто любил рисовать.

Юлия Дежоли,
дизайнер бренда D. Jolie, организатор мероприятия:

Я начала рисовать с детства, любила придумывать неординарную одежду, что-то новое, яркое. Подружки часто просили меня моделировать платья на выпускные.

По мнению участников показа, с модой в Алтайском крае, да и в целом в Сибири, сложно. Людям проще пойти и купить готовую вещь, чем снимать мерки, выбирать ткань, согласовывать это с дизайнером. Но качественная одежда для многих является вызовом и раскрытием себя.

Елена Воронкова,
дизайнер собственного бренда Elena Voronkova:

Мы сами себе ставим много блоков, не раскрепощаемся. У нас такой менталитет и ничего с этим не сделать. Но сейчас появляются молодые специалисты, проводятся показы и индустрия меняется в лучшую сторону. Главное не останавливаться.

Дизайнер Юля Шишкина тоже отмечает: многие покупатели говорят «это не мое», поэтому развитие моды идет тяжело.

Юлия Шишкина,
дизайнер, представитель студии «Модное место»:

С Европой нас не сравнить, так как в Сибири очень зашоренные люди, зажатые, не раскрытые. Но те, кто хотя бы раз увидит красоту и качество дизайнерской вещи, становятся нашими постоянными клиентами. Это смелые люди.

Вечеринка «Designer collections premiere 2021».
Вечеринка «Designer collections premiere 2021».
Дарья Беркетова.

Коллекции «Designer collections premiere 2021» были показаны приглашенными моделями, но на подиум выходили и сами клиентки модных домов. Для любителей индустрии моды такие встречи, каким бы штампом не звучало, это глоток свежего воздуха.

Алина Сергеева,
дизайнер бренда «Sergali», организатор мероприятия:

Планируем делать показы два раза в год. Хотим приравнять их к неделям высокой моды в Москве, Милане, Париже, собирать коллег, продвигать, знакомиться. В одиночку очень сложно вывести свою коллекцию и продать ее, а тут мы дизайнерам даем такую возможность.

Виктория Лущик

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