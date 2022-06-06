Итальянский журналист упал в обморок после интервью с Захаровой

Журналист закончил интервью с Захаровой по Skype и перешел к его обсуждению с гостями передачи Non è l’Arena. Спустя несколько минут участники программы заметили, что ведущий потерял сознание. Момент самого инцидента в эфире не показали.

После рекламы журналистка заявила, что Джилетти испытал внезапное недомогание. Передача продолжилась без ведущего. Менее чем через час он снова вышел на связь со студией.

Джилетти, без галстука и сидя в комнате, объяснил приступ головокружения недостатком сахара или холодной погодой в Москве и вернулся к телешоу.

По его словам, первую помощь ему оказал российский телеведущий Владимир Соловьев.