6 июня
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Жизнь

Итальянский журналист упал в обморок после интервью с Захаровой

Ведущему итальянского канала La7 Массимо Джилетти стало плохо после завершения интервью с официальным представителем МИД Марией Захаровой, пишет РИА Новости.

Оператор. Телевидение.
Оператор. Телевидение.
СС0

Журналист закончил интервью с Захаровой по Skype и перешел к его обсуждению с гостями передачи Non è l’Arena. Спустя несколько минут участники программы заметили, что ведущий потерял сознание. Момент самого инцидента в эфире не показали.

После рекламы журналистка заявила, что Джилетти испытал внезапное недомогание. Передача продолжилась без ведущего. Менее чем через час он снова вышел на связь со студией.

Джилетти, без галстука и сидя в комнате, объяснил приступ головокружения недостатком сахара или холодной погодой в Москве и вернулся к телешоу.

По его словам, первую помощь ему оказал российский телеведущий Владимир Соловьев.

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