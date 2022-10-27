27 октября
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Жизнь

Итоги фотоконкурса «Алтай в объективе» подвели в «Единой России»

Региональное отделение партии «Единая Россия» подвело итоги онлайн-голосования за победителей фотоконкурса к 85-летию Алтайского края «Алтай в объективе». Оно проходило на сайте партия.онлайн.

Итоги фотоконкурса «Алтай в объективе» подвели в «Единой России».
Итоги фотоконкурса «Алтай в объективе» подвели в «Единой России».
Источник фото: Денис Кораблев

К рейтинговому голосованию были допущены фотографии, отобранные экспертной комиссией. Жители Алтайского края могли отдать голоса за одного или нескольких авторов, представивших свои работы в трех номинациях. И вот кто занял призовые места по итогам народного голосования.

Номинация «Природа моими глазами»:

  • 1 место — Александра Букшина, Змеиногорск.
  • 2 место — Павел Белов, Заринск.
  • 3 место — Ия Аганова, Барнаул.

Номинация «Историческое место»:

  • 1 место — Олеся Миронова, Новоалтайск.
  • 2 место — Анна Шатохина, Барнаул.
  • 3 место — Александр Лизратов, Барнаул.

Номинация «Малая Родина славится…»:

  • 1 место — Денис Кораблев, Барнаул.
  • 2 место — Галина Голенко, Завьяловский район, село Завьялово.
  • 3 место — Тимур Заиров, Ключевский район, село Ключи.

Победители получат ценные призы, с ними свяжутся организаторы фотоконкурса. Ценным призом жюри решило наградить и Николая Мокшина их села Буланиха Зонального района, который представил работы во всех номинациях и суммарно получил большое количество голосов. Всех участников фотоконкурса ждут электронные сертификаты от регионального отделения «Единой России».

«Жители Алтайского края проявили большой интерес к фотоконкурсу: 150 авторов — взрослых и детей, профессионалов и любителей — прислали нам свыше 1000 работ. В онлайн-голосовании приняли участие около 1000 человек. Самой популярной стала номинация „Природа моими глазами“ — в ней было представлено 85% фотографий. Это неудивительно, ведь уникальная природа Алтайского края — мощный источник для вдохновения. Мы рады, что благодаря фотоконкурсу столько творческих земляков смогли показать свой талант и выразить любовь к малой родине», — сказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Иван Гладких.

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