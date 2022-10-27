Итоги фотоконкурса «Алтай в объективе» подвели в «Единой России».

К рейтинговому голосованию были допущены фотографии, отобранные экспертной комиссией. Жители Алтайского края могли отдать голоса за одного или нескольких авторов, представивших свои работы в трех номинациях. И вот кто занял призовые места по итогам народного голосования.
Номинация «Природа моими глазами»:
- 1 место — Александра Букшина, Змеиногорск.
- 2 место — Павел Белов, Заринск.
- 3 место — Ия Аганова, Барнаул.
Номинация «Историческое место»:
- 1 место — Олеся Миронова, Новоалтайск.
- 2 место — Анна Шатохина, Барнаул.
- 3 место — Александр Лизратов, Барнаул.
Номинация «Малая Родина славится…»:
- 1 место — Денис Кораблев, Барнаул.
- 2 место — Галина Голенко, Завьяловский район, село Завьялово.
- 3 место — Тимур Заиров, Ключевский район, село Ключи.
Победители получат ценные призы, с ними свяжутся организаторы фотоконкурса. Ценным призом жюри решило наградить и Николая Мокшина их села Буланиха Зонального района, который представил работы во всех номинациях и суммарно получил большое количество голосов. Всех участников фотоконкурса ждут электронные сертификаты от регионального отделения «Единой России».
«Жители Алтайского края проявили большой интерес к фотоконкурсу: 150 авторов — взрослых и детей, профессионалов и любителей — прислали нам свыше 1000 работ. В онлайн-голосовании приняли участие около 1000 человек. Самой популярной стала номинация „Природа моими глазами“ — в ней было представлено 85% фотографий. Это неудивительно, ведь уникальная природа Алтайского края — мощный источник для вдохновения. Мы рады, что благодаря фотоконкурсу столько творческих земляков смогли показать свой талант и выразить любовь к малой родине», — сказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Иван Гладких.