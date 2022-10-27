Итоги фотоконкурса «Алтай в объективе» подвели в «Единой России».

Региональное отделение партии «Единая Россия» подвело итоги онлайн-голосования за победителей фотоконкурса к 85-летию Алтайского края «Алтай в объективе». Оно проходило на сайте партия.онлайн.

К рейтинговому голосованию были допущены фотографии, отобранные экспертной комиссией. Жители Алтайского края могли отдать голоса за одного или нескольких авторов, представивших свои работы в трех номинациях. И вот кто занял призовые места по итогам народного голосования.

Номинация «Природа моими глазами»:

1 место — Александра Букшина , Змеиногорск.

Змеиногорск. 2 место — Павел Белов , Заринск.

Заринск. 3 место — Ия Аганова , Барнаул.

Номинация «Историческое место»:

1 место — Олеся Миронова , Новоалтайск.

Новоалтайск. 2 место — Анна Шатохина , Барнаул.

Барнаул. 3 место — Александр Лизратов , Барнаул.

Номинация «Малая Родина славится…»:

1 место — Денис Кораблев , Барнаул.

Барнаул. 2 место — Галина Голенко , Завьяловский район , село Завьялово.

Завьяловский район село Завьялово. 3 место — Тимур Заиров , Ключевский район , село Ключи.

Победители получат ценные призы, с ними свяжутся организаторы фотоконкурса. Ценным призом жюри решило наградить и Николая Мокшина их села Буланиха Зонального района, который представил работы во всех номинациях и суммарно получил большое количество голосов. Всех участников фотоконкурса ждут электронные сертификаты от регионального отделения «Единой России».