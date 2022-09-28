28 сентября
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Жизнь

Итоги референдумов о вхождении в Россию, что говорят политики и какое будущее у новых регионов

  1. Как проходили и сколько длилилсь референдумы?
  2. А когда закончилось голосование?
  3. Сколько людей проголосовали?
  4. Результаты референдумов?
  5. Что о голосовании говорят политики?
  6. Как отреагировали присоединившиеся республики?
  7. Какое будущее у присоединившихся регионов?
  8. Как будут интегрированы новые регионы?

Референдумы в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях завершились 27 сентября. Что известно об итогах голосования, и как их комментируют политики — в материале altapress.ru.

1
Как проходили и сколько длилилсь референдумы?

Референдумы проходили пять дней, с 23 по 27 сентября.

Жители ДНР и ЛНР отвечали, поддерживают ли «вхождение республики в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ».

В Запорожской и Херсонской областях вопрос в бюллетене звучал иначе: «Вы за то, чтобы область вышла из состава Украины, создав независимое государство, и вошла в состав Российской Федерации?»

2
А когда закончилось голосование?

Голосование завершилось в ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях в 16:00 мск.

В ДНР участки полностью закрыли в 20:00 мск.

3
Сколько людей проголосовали?

Проголосовали больше 1, 6 млн человек.

Общая явка с учетом участков в России составила 94,15%.

Голосование.
Голосование.
Фото предоставлено пресс-службой «Единой России»
4
Результаты референдумов?

После подсчета 100% бюллетеней получились следующие итоги:

  • Запорожская область — 93,11% «за»;
  • Херсонская область — 87,05% «за»;
  • ЛНР — 98,42% «за»;
  • ДНР — 99,23% «за».
5
Что о голосовании говорят политики?

В своем Telegram-канале высказался зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев:

«Референдумы завершились. Итоги очевидны. Добро пожаловать домой, в Россию!» — написал он.

6
Как отреагировали присоединившиеся республики?

Глава ДНР Денис Пушилин весьма положительно оценивает результаты голосования. Его цитирует RG.ru:

«Как только мы станем частью РФ, уровень безопасности будет выстроен совершенно в других форматах», — сказал он журналистам.

Пушилин также отметил, что местные жители хотят назвать улицу в честь воссоединения с Россией.

Голосование.
Голосование.
unsplash.com/
7
Какое будущее у присоединившихся регионов?

Как объяснил эксперт ТАСС, после определения результатов голосования власти республик и областей направят в адрес президента РФ обращение с просьбой — войти в состав страны.

Дальше в Госдуму внесут проект специального закона о принятии субъекта в РФ, а также закона о ратификации соответствующего международного договора.

8
Как будут интегрированы новые регионы?

Интеграция регионов в российское законодательство будет определено в законе о ратификации соответствующего международного договора.

Эта интеграция может занять до двух лет.

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