Итоги референдумов о вхождении в Россию, что говорят политики и какое будущее у новых регионов

Референдумы проходили пять дней, с 23 по 27 сентября.
Жители ДНР и ЛНР отвечали, поддерживают ли «вхождение республики в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ».
В Запорожской и Херсонской областях вопрос в бюллетене звучал иначе: «Вы за то, чтобы область вышла из состава Украины, создав независимое государство, и вошла в состав Российской Федерации?»
Голосование завершилось в ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях в 16:00 мск.
В ДНР участки полностью закрыли в 20:00 мск.
Проголосовали больше 1, 6 млн человек.
Общая явка с учетом участков в России составила 94,15%.
После подсчета 100% бюллетеней получились следующие итоги:
- Запорожская область — 93,11% «за»;
- Херсонская область — 87,05% «за»;
- ЛНР — 98,42% «за»;
- ДНР — 99,23% «за».
В своем Telegram-канале высказался зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев:
«Референдумы завершились. Итоги очевидны. Добро пожаловать домой, в Россию!» — написал он.
Глава ДНР Денис Пушилин весьма положительно оценивает результаты голосования. Его цитирует RG.ru:
«Как только мы станем частью РФ, уровень безопасности будет выстроен совершенно в других форматах», — сказал он журналистам.
Пушилин также отметил, что местные жители хотят назвать улицу в честь воссоединения с Россией.
Как объяснил эксперт ТАСС, после определения результатов голосования власти республик и областей направят в адрес президента РФ обращение с просьбой — войти в состав страны.
Дальше в Госдуму внесут проект специального закона о принятии субъекта в РФ, а также закона о ратификации соответствующего международного договора.
Интеграция регионов в российское законодательство будет определено в законе о ратификации соответствующего международного договора.
Эта интеграция может занять до двух лет.