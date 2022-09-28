Итоги референдумов о вхождении в Россию, что говорят политики и какое будущее у новых регионов

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Какое будущее у присоединившихся регионов?

Как объяснил эксперт ТАСС, после определения результатов голосования власти республик и областей направят в адрес президента РФ обращение с просьбой — войти в состав страны.

Дальше в Госдуму внесут проект специального закона о принятии субъекта в РФ, а также закона о ратификации соответствующего международного договора.