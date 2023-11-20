Победителем этой викторины стал Никита (тел.: *2154).
Призы победителям всех викторин по безопасности дорожного движения будут вручены в декабре представителями Госавтоинспекции Алтайского края.
Подведены итоги викторины «Движение в жилой зоне».
Победителем этой викторины стал Никита (тел.: *2154).
Призы победителям всех викторин по безопасности дорожного движения будут вручены в декабре представителями Госавтоинспекции Алтайского края.
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