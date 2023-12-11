Победителем этой викторины стала Евгения (тел.: *0259).
Призы победителям всех викторин по безопасности дорожного движения будут вручены в декабре представителями Госавтоинспекции Алтайского края.
Подведены итоги викторины «Пешеходные переходы».
Победителем этой викторины стала Евгения (тел.: *0259).
Призы победителям всех викторин по безопасности дорожного движения будут вручены в декабре представителями Госавтоинспекции Алтайского края.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter