Победителем этой викторины стал Николай (тел.: *2735).
Призы победителям всех викторин по безопасности дорожного движения будут вручены в декабре представителями Госавтоинспекции Алтайского края.
Подведены итоги викторины «Сигналы и знаки аварийной ситуации».
Победителем этой викторины стал Николай (тел.: *2735).
Призы победителям всех викторин по безопасности дорожного движения будут вручены в декабре представителями Госавтоинспекции Алтайского края.
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