Иван и Кристина Нифонтовы приглашают в современный спортклуб «Триумф»

За пять лет работы клуб «Триумф» зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. У него уже открыты три филиала в Барнауле и Бийске. А в общей сложности в «Триумфе» занимаются спортом около 300 ребят. В августе Иван и Кристина Нифонтовы вместе с квалифицированными тренерами будут проводить очередной набор. Главная цель — воспитание здоровых, сильных и увереннных в себе мальчишек и девчонок.
«Триумф» позиционирует себя на рынке как семейный спортклуб. Поэтому, помимо основного тренировочного процесса, по выходным в нем проводится Family day — это день когда дети тренируются вместе со своими родителями.
г. Барнаул, Павловский тракт 188, ТРЦ Арена 3 этаж, улица Власихинская 81
г. Бийск, улица Социалистическая, 80.
Контакты: 8−913−241−03−45, 8−989−179−70−70
Сайт: triumf-barnaul.ru
Почта: triumf22barnaul@mail.ru
Instagram: @triumf_sport