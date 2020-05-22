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Иван и Кристина Нифонтовы приглашают в современный спортклуб «Триумф»

В 2015 году семейная пара Нифонтовых — призер Олимпийских игр по борьбе дзюдо Иван и его очаровательная супруга Кристина — открыли новый спортивный клуб для девочек и мальчиков. Основные направления — художественная гимнастика и дзюдо.

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За пять лет работы клуб «Триумф» зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. У него уже открыты три филиала в Барнауле и Бийске. А в общей сложности в «Триумфе» занимаются спортом около 300 ребят. В августе Иван и Кристина Нифонтовы вместе с квалифицированными тренерами будут проводить очередной набор. Главная цель — воспитание здоровых, сильных и увереннных в себе мальчишек и девчонок.

«Триумф» позиционирует себя на рынке как семейный спортклуб. Поэтому, помимо основного тренировочного процесса, по выходным в нем проводится Family day — это день когда дети тренируются вместе со своими родителями.

Спортивный клуб «Триумф»

г. Барнаул, Павловский тракт 188, ТРЦ Арена 3 этаж, улица Власихинская 81
г. Бийск, улица Социалистическая, 80.
Контакты: 8−913−241−03−45, 8−989−179−70−70
Сайт: triumf-barnaul.ru
Почта: triumf22barnaul@mail.ru
Instagram: @triumf_sport

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