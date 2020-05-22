Иван и Кристина Нифонтовы приглашают в современный спортклуб «Триумф»

В 2015 году семейная пара Нифонтовых — призер Олимпийских игр по борьбе дзюдо Иван и его очаровательная супруга Кристина — открыли новый спортивный клуб для девочек и мальчиков. Основные направления — художественная гимнастика и дзюдо.

За пять лет работы клуб «Триумф» зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. У него уже открыты три филиала в Барнауле и Бийске. А в общей сложности в «Триумфе» занимаются спортом около 300 ребят. В августе Иван и Кристина Нифонтовы вместе с квалифицированными тренерами будут проводить очередной набор. Главная цель — воспитание здоровых, сильных и увереннных в себе мальчишек и девчонок.

«Триумф» позиционирует себя на рынке как семейный спортклуб. Поэтому, помимо основного тренировочного процесса, по выходным в нем проводится Family day — это день когда дети тренируются вместе со своими родителями.