Иван Ургант поздравил «медсестру из десятого десантного батальона» с 90-летием

Телеведущий и шоумен Иван Ургант поздравил в Instagram свою бабушку с юбилеем — 4 сентября ей исполнилось 90 лет.

" Нина, ты краситься будешь? Все-таки День Рождения <…> 90 лет", — подписал внук фото бабушки.

Правда, народная артистка РСФСР Нина Ургант послала в шутку внука куда подальше.

«Здоровья на долгие годы», «Все такая же прехорошенькая», — пишут комментаторы под постом Ивана.

С юбилеем именитую актрису поздравил президент РФ Владимир Путин.

На счету Нины Ургант более 50 ролей в кино, про нее снято семь документальных фильмов.

Наиболее известной Нины Ургант стала роль медсестры Раи из фильма «Белорусский вокзал» (1970) режиссёра А. С. Смирнова.