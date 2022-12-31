Иван Ургант вернулся на российские телеэкраны

Премьера состоялась 31 декабря на платформе KION.
В основу проекта легла одноименная пьеса Аркадия Хайта и Александра Левенбука на музыку Бориса Савельева и Александра Флярковского.
Помимо Урганта, в «Мульти-Пульти» снялись Тимофей Трибунцев, Виктория Исакова, Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Бурунов, Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков и другие звезды, указывает Газета.Ru.
Ургант перестал появляться в эфире российского телевидения с конца февраля.
Ранее Иван Ургант впервые за семь лет выпустил новый музыкальный клип с Паулиной Андреевой.
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