Иван Ургант вернулся на российские телеэкраны

Телеведущий Иван Ургант сыграл Карлсона в новогодней музыкальной сказке «Происшествие в стране Мульти-Пульти».

Премьера состоялась 31 декабря на платформе KION.

В основу проекта легла одноименная пьеса Аркадия Хайта и Александра Левенбука на музыку Бориса Савельева и Александра Флярковского.

Помимо Урганта, в «Мульти-Пульти» снялись Тимофей Трибунцев, Виктория Исакова, Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Бурунов, Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков и другие звезды, указывает Газета.Ru.

Ургант перестал появляться в эфире российского телевидения с конца февраля.

Ранее Иван Ургант впервые за семь лет выпустил новый музыкальный клип с Паулиной Андреевой.