Телеведущий Иван Ургант вернулся в Россию

Ранее Ургант вместе с семьей улетал в Израиль, а в сети появились предположения, что он уже не вернется в Россию.

При этом якобы «Вечерний Ургант» на Первом канале закрывается.

«Никуда он не уехал. Он сейчас уже в Москве вместе со своей семьей, что вы все с ума посходили? Остальное, что пишут, я не буду даже комментировать», — ответил изданию Ургант-старший.

Сам он тоже находится в России и никуда не уезжал.

Недавно Иван Ургант также опроверг «Газете.ру» и назвал слухами информацию о том, что на Первом канале его заменит Гарик Мартиросян.

Телеведущий ничего не говорит об отмене шоу и надеется на скорый выход новых выпусков.