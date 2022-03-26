26 марта
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Жизнь

Телеведущий Иван Ургант вернулся в Россию

Телеведущий Иван Ургант находится в Москве, заявил «КП» его отец, актер Андрей Ургант.

История с бийским романтиком попала в программу "Вечерний Ургант".
История с бийским романтиком попала в программу "Вечерний Ургант".
скрин с видео Первого канала

Ранее Ургант вместе с семьей улетал в Израиль, а в сети появились предположения, что он уже не вернется в Россию.

При этом якобы «Вечерний Ургант» на Первом канале закрывается.

«Никуда он не уехал. Он сейчас уже в Москве вместе со своей семьей, что вы все с ума посходили? Остальное, что пишут, я не буду даже комментировать», — ответил изданию Ургант-старший.

Сам он тоже находится в России и никуда не уезжал.

Недавно Иван Ургант также опроверг «Газете.ру» и назвал слухами информацию о том, что на Первом канале его заменит Гарик Мартиросян.

Телеведущий ничего не говорит об отмене шоу и надеется на скорый выход новых выпусков.

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